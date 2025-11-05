Logo

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

05.11.2025

12:48

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

Јесте ли знали да обичан ритуал намакања ораха у води може значајно побољшати ваше здравље? Намочени ораси постају лакше пробављиви, а храњиве твари у њима се боље искориштавају, што чини ову једноставну праксу вриједном уврштавања у свакодневну исхрану.

Намочени ораси садрже мање фитинске киселине, што омогућава организму ефикасније апсорбовање минерала попут магнезија, цинка и жељеза. Свака шака ораха тада пружа максималну корист за ваше тијело.

Због споријег отпуштања енергије, намочени ораси дуже одржавају осјећај ситости. То може смањити потребу за грицкалицама између оброка и олакшати одржавање здраве тјелесне тежине.

Влакна и здраве масти из ораха помажу успоравању варења угљених хидрата, што спрјечава нагле скокове шећера у крви и доприноси стабилнијој енергији током дана.

илу-плочице-18102025

Савјети

Грицкате их стално и мислите да је здраво?

Омега-3 масне киселине из ораха помажу у одржавању оптималног односа доброг и лошег холестерола, чиме доприносе здрављу срца и крвних судова.

Витамин Е и витамини Б групе у намоченим орасима помажу очувању можданих функција, побољшавају меморију и концентрацију, чинећи их одличним избором за доручак или ужину.

Антиоксиданси из ораха помажу неутрализовању слободних радикала, смањују оксидативни стрес и доприносе успоравању процеса старења.

