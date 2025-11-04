Додајте овај састојак у домаћи хљеб и остаће свјеж данима

Извор:
Крстарица
04.11.2025
21:51
Коментари:0
За најбољи хљеб цака је у једном неочекиваном састојку, а то знају само професионалци.
Нико не воли хљеб и пецива „од јуче“, ни старе од неколико сати. Када их купујемо у пекари, обично питамо продавце да ли је свјеже, размишљајући да ли је скоро изашло из рерне.
Занимљивости
Необичан развод: Муж плаћа алиментацију за мачке
У продавницама се свјежина провјерава „додиром“ или притискањем пецива, па ћете у свакој продавници видјети такозване „професионалне пипаче“, најчешће старије људе који овом техником прије куповине провјеравају на десетине векни.
Ако се након притискања тијесто брзо врати у првобитно стање – свјеже је. Ако остане „спљоштен“, боље га заобиђите.
Ако правите хљеб код куће, вјероватно сте примијетили да он обично брже стари и постаје мрвљив од оног из пекаре, сли у чему је тајна?
Хроника
У Дому пензионера у Тузли избио пожар: Настала паника међу штићеницима и особљем
– Вијек трајања пекарских производа, хљеба, мафина и колача можете продужити додавањем кашике меда у тијесто. Захваљујући овом тајном састојку, мафини, лепиње и хљеб остају дуго свјежи и не мрве се – објашњава професионални кувар из "Haggis Pub & Kitchen".
Најновије
Најчитаније
22
41
22
35
22
34
22
31
22
30
Тренутно на програму