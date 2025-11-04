Logo

Ове три биљке су идеалне за купатило

04.11.2025

18:15

Ове три биљке су идеалне за купатило
Фото: Pixabay

Проналажење праве биљке за сваку собу у кући није једноставан задатак. Без обзира колико су лијепе, не можемо да бирамо биљке само на основу естетске вриједности, такође треба да узмете у обзир различите услове који ће омогућити вашој биљци да напредује.

Нивои влажности, као што су свјетлосни услови и потребе за заливањем, су високо на тој листи. Управо то отежава проналажење савршене биљке за ваше купатило, које може имати прекомјерну влагу.

Које биљке су идеалне за купатило?

Бостонска папрат

Постављање бостонске папрати може значајно да смањи ниво влаге, стварајући угодније окружење. Обезбиједите што је могуће више влажности и пажљиво пратите тло како бисте осигурали да биљке остану константно влажне.

Енглески бршљан

Енглески бршљан је једноставан за његу и способан да успијева у топлим, влажним окружењима. Ова биљка је позната по својој лозици и елегантном лишћу. Активно упија влагу, помаже у борби против влаге и заузврат смањује ризик од раста буђи.

Спатифилум

Ова биљка има бујно зелено лишће и упадљиве бијеле цвјетове, који остављају утисак у свакој просторији. Поред тога има велику функцију када је у питању побољшање квалитета ваздуха.

kupatilo

Цвијеће

