Уз помоћ ових трикова моментално вратите сјај накиту који је потамнио

Чишћење сребрног накита не мора да буде компликовано. Умјесто да трошите новац на скупе препарате, довољно је да завирите у сопствену кухињу. Тамо се крију три једноставна предмета која могу да врате сјај вашим омиљеним комадима у само неколико минута.
Зашто сребро тамни? Сребро реагује са сумпором из ваздуха и коже, па временом поприма тамну патину. То не значи да је накит оштећен – напротив, довољно је мало пажње да поново заблиста.
Сода бикарбона је прави класик. Помијешајте је са мало воде док не добијете пасту. Нанесите је на меку крпицу и лагано истрљајте накит. Резултат је видљив одмах – сребро постаје свјетлије и сјајније.
Киселина из лимуна раствара наслаге и враћа сребру живост. Потопите накит у мјешавину лимуновог сока и мало соли на неколико минута, затим исперите и обришите. Визуелни ефекат је као да сте га тек купили.
У посуду ставите алуминијумску фолију, додајте кашику соли и прелијте врелом водом. Убаците накит и посматрајте како тамне мрље нестају. Хемијска реакција преноси оксидацију са сребра на фолију – а ваш накит поново сија.
-Чувајте сребро у затвореним кутијицама или платненим врећицама.
-Избјегавајте контакт са парфемима и кремама.
-Повремено га пребришите сувом, меком крпом.
Сребрни накит чишћење не мора да буде ни скупо ни компликовано. Уз соду бикарбону, лимун и алуминијумску фолију, Ви можете да вратите сјај својим омиљеним комадима за мање од 10 минута. Пробајте већ данас и увјерите се колико је ефекат брз и задовољавајући.
