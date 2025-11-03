Logo

Јефтино средство које сви имамо у кући брише сваку флеку са одјеће

03.11.2025

19:54

Фото: Pexels

Мрље од детерџента могу да покваре и најчистију одјећу – али постоји једноставно рјешење. Ако си примјетила бијеле трагове, воштану текстуру или плавичасте флеке након прања, ниси једина. Преоптерећена машина и неправилно растворен детерџент често остављају мрље које дјелују као да су ту заувијек.

Срећом, постоји провјерен начин да се мрље од детерџента уклоне без оштећења тканине – брзо, лако и без скупих препарата. У наставку сазнај како да вратиш свјежину својој одјећи и спријечиш да се проблем понови.

Понекад детерџент може да остави трагове на одјећи, а стручњаци за чишћење открили су како да их уклоните. Ако преоптеретите машину и детерџент се неће лијепо у води. Умјесто тога, може завршити на одјећи, у облику бијелих или плавих мрља, воштаног трага или круте текстуре.

Можда сте мислили да их је немогуће уклонити, али стручњаци за чишћење из рекли су за Тхе Сун да их можете очистити – алкохолним сирћетом.

Стручњаци су објаснили: “Мрље од детерџента за веш могу да се појавите ако детерџент није правилно испран. Срећом, прилично је лако уклонити ове врсте мрља. Да бисте уклонили мрље, помијешајте једну шољицу сирћета с четвртином шоље воде у судоперу. Ставите запрљани одјевни предмет у отопину и утрљајте тканину саму о себе како бисте очистили детерџент.”

Пустите да се одјећа одстоји сат времена и ставите је у машину саму или с неколико одјевних предмета. Кључно је да не преоптеретите веш машину како би детерџент могао да изађе из тканине.

прање веша

