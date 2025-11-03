Овај састојак сви имате у кући, вјерује се да продужава живот

Извор:

Стручњаци све више истичу да мале промјене у нашим свакодневним навикама могу имати велики утицај на дуговјечност. Једна од њих укључује напитак који многи од нас већ конзумирају свакодневно. Према новом истраживању, редовно и умјерено уживање у овом напитку могло би нам помоћи да живимо дуже и здравије.
Зелени чај је богат катехинима, посебно једињењима познатим као ЕГЦГ (епигалокатехин-3-галат). Ови моћни антиоксиданти помажу у борби против оксидативног стреса и упала, главних узрока старења и хроничних болести. Према једном истраживачком прегледу , „антиоксидативна активност зеленог чаја – његова способност да неутралише реактивне врсте кисеоника – чини га моћним медијатором у смањењу стреса“, извештава SheFinds .
Једна велика студија спроведена на више од 160.000 одраслих показала је да они који редовно пију зелени чај имају мањи ризик од смрти од било ког узрока, укључујући срчане болести и рак.
Група са највећом конзумацијом (више од 10 грама листова чаја дневно) имала је однос ризика од 0,89 за смртност од свих узрока у поређењу са онима који нису пили чај. Друга студија је открила да су они који пију зелени чај живјели у просјеку око годину дана дуже од оних који га нису пили.
Зелени чај такође може имати позитивне ефекте на мозак. Десетогодишња јапанска кохортна студија открила је да људи који су га редовно пили имају 28 процената мањи ризик од когнитивног пада. Најбољи ефекти су постигнути са две до четири шоље дневно, док прекомјерна конзумација није пружила додатне користи.
Међутим, кључно је избјегавати додавање шећера, сирупа и павлаке јер ће то елиминисати велики дио користи. Стручњаци такође истичу да су ови ефекти примјећени код људи који су генерално водили здрав начин живота - нису пушили, пили умјерено и редовно вјежбали.
(индекс)
