Logo

Овај састојак сви имате у кући, вјерује се да продужава живот

Извор:

Индекс

03.11.2025

14:44

Коментари:

0
Овај састојак сви имате у кући, вјерује се да продужава живот
Фото: Unsplash

Стручњаци све више истичу да мале промјене у нашим свакодневним навикама могу имати велики утицај на дуговјечност. Једна од њих укључује напитак који многи од нас већ конзумирају свакодневно. Према новом истраживању, редовно и умјерено уживање у овом напитку могло би нам помоћи да живимо дуже и здравије.

Зелени чај је богат катехинима, посебно једињењима познатим као ЕГЦГ (епигалокатехин-3-галат). Ови моћни антиоксиданти помажу у борби против оксидативног стреса и упала, главних узрока старења и хроничних болести. Према једном истраживачком прегледу , „антиоксидативна активност зеленог чаја – његова способност да неутралише реактивне врсте кисеоника – чини га моћним медијатором у смањењу стреса“, извештава SheFinds .

Једна велика студија спроведена на више од 160.000 одраслих показала је да они који редовно пију зелени чај имају мањи ризик од смрти од било ког узрока, укључујући срчане болести и рак.

rak dojke

Друштво

Студенти медицине организују предавање о превенцији рака дојке

Група са највећом конзумацијом (више од 10 грама листова чаја дневно) имала је однос ризика од 0,89 за смртност од свих узрока у поређењу са онима који нису пили чај. Друга студија је открила да су они који пију зелени чај живјели у просјеку око годину дана дуже од оних који га нису пили.

Зелени чај такође може имати позитивне ефекте на мозак. Десетогодишња јапанска кохортна студија открила је да људи који су га редовно пили имају 28 процената мањи ризик од когнитивног пада. Најбољи ефекти су постигнути са две до четири шоље дневно, док прекомјерна конзумација није пружила додатне користи.

Међутим, кључно је избјегавати додавање шећера, сирупа и павлаке јер ће то елиминисати велики дио користи. Стручњаци такође истичу да су ови ефекти примјећени код људи који су генерално водили здрав начин живота - нису пушили, пили умјерено и редовно вјежбали.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

čaj

Савјети

Болест

rak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ТикТок више није у кинеским рукама!

Економија

ТикТок више није у кинеским рукама!

2 ч

0
Ове "фразе" смањују бијес код дјеце

Савјети

Ове "фразе" смањују бијес код дјеце

2 ч

0
Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

Свијет

Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

2 ч

0
Човјек купио возачку дозволу за 800 евра преко интернета, ево какву казну је добио

Свијет

Човјек купио возачку дозволу за 800 евра преко интернета, ево какву казну је добио

2 ч

0

Више из рубрике

Ове "фразе" смањују бијес код дјеце

Савјети

Ове "фразе" смањују бијес код дјеце

2 ч

0
Старински рецепт за кољиво: Ево како да жито не буде гњецаво

Савјети

Старински рецепт за кољиво: Ево како да жито не буде гњецаво

3 ч

0
Čaj, cvijeće

Савјети

Два чаја која је најбоље пити ујутру за детоксикацију и лакше мршављење

8 ч

0
Јавља вам се бол у глави када вјежбате? Ево зашто и кад указује на опрез

Савјети

Јавља вам се бол у глави када вјежбате? Ево зашто и кад указује на опрез

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

16

59

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

16

58

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

16

51

Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

16

50

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner