ТикТок више није у кинеским рукама!

Извор:
Курир
03.11.2025
14:41
Коментари:0
Кина је званично одобрила план преноса власништва популарне апликације ТикТок, потврдио је амерички министар финансија Скот Бесент. Одлука долази након вишемјесечних преговора и означава велики корак ка рјешавању напетости између двије земље у вези са дигиталном безбједношћу и власништвом над апликацијом.
Бесент је изјавио да очекује да ће процес преноса власништва тећи у наредним недјељама и мјесецима, те да би коначно рјешење могло бити постигнуто ускоро. Ова одлука долази након састанка америчког предсједника Доналда Трампа са кинеским лидером Си Ђинпингом, одржаног у Куала Лумпуру.
ТикТок, који је у власништву кинеске компаније ByteDance, већ више од 18 мјесеци налази се под строгим америчким надзором. Конгрес је 2024. године донио закон који налаже кинеским власницима да продају апликацију до јануара 2025., у покушају да се ријеше питања националне безбједности.
Апликацију свакодневно користи више од 170 милиона Американаца, што је чини централним питањем у политичкој дебати о кинеском утицају у америчком дигиталном простору. Одлука о продаји има директан утицај на будућност платформе и њену способност да послује у САД.
Предсједник Доналд Трамп је 25. септембра потписао извршну уредбу којом је омогућио продају ТикТока америчким и глобалним инвеститорима. Уредба потврђује да план преноса власништва задовољава захтеве националне безбједности, док истовремено даје 120 дана за завршетак процеса.
Поред тога, Трамп је одложио спровођење закона до 20. јануара, омогућавајући више времена за финализацију преговора и постизање споразума између америчких и кинеских страна. Ова уредба јасно ставља нагласак на америчку контролу над платформом.
Према споразуму, ByteDance ће задржати мање од 20% удела у ТикТоку и право да именује једног члана од седам у новом управном одбору. Преосталих шест мјеста припадаће америчким инвеститорима, чиме ће САД имати већински контролни удио.
Ова структура осигурава да кључне одлуке и стратешки правац апликације остају под америчком контролом, док ByteDance и даље има мањи, али симболичан удио у управљању платформом.
(Курир)
Економија
4 ч0
Економија
7 ч0
Економија
8 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
06
17
01
16
59
16
58
16
51
Тренутно на програму