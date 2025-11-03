Logo

Компанија Ворен Бафета у готовини има рекордних 381 милијарду долара

03.11.2025

08:17

Компанија Ворен Бафета у готовини има рекордних 381 милијарду долара

Инвестициони фонд „Беркшир Хатавеј“ има рекордних 381,7 милијарди долара готовине, што значи да је његов профит растао, али да су инвеститори остали опрезни у улагањима.

Ово је јасно из најновијег извјештаја, објављеног прије него што један од најбогатијих људи на свијету, Ворен Бафет, напусти позицију извршног директора овог инвестиционог фонда. Фонд је од јула до септембра продао више акција него што их је купио за свој портфељ вриједан 283,2 милијарде долара, у којем се налазе и дионице компанија „Епл“ и „Америкен експрес“.

Дакле, „Беркшир Хатавеј“, под вођством 95-годишњег Бафета, наставља да гомила готовину. Подсјећања ради, Бафет је већ шездесет година на челу овог фонда. Потпредсједник компаније, Грег Абел (63), наслиједиће га на мјесту извршног директора, док ће Бафет остати предсједник компаније.

Абел је познат као прагматичнији менаџер од Бафета. Познато је и да „Беркшир Хатавеј“ планира да за 9,7 милијарди долара купи хемијску компанију „Оксикем“, која је тренутно у власништву америчке компаније „Оксидентал петролеум“. Још није познато како би Абел могао искористити остатак акумулиране готовине, преноси Си-Ен-Ен.

