Колико је потребно мјесечних плата да бисмо купили стан од 70 квадрата?

Тема приступачност куповине стана постаје све актуелнија у свјетлу економских и демографских промјена које негативно утичу на могућности рјешавања стамбеног питања.
Раст цијена квадрата и све строжи услови кредитирања посебно отежавају куповину прве некретнине, нарочито млађим грађанима. На порталу Геозофија, магистар географије Јуре Тараш објавио је анализу приступачност куповине стана у Европи, која обухвата 25 држава. Истраживање је показало колико је потребно година, односно мјесечних нето плата, за куповину стана површине 70 квадрата. У анализи су коришћени подаци Делоитеа, Еуростата и Нумбеа за 2024. годину, укључујући просјечне нето плате и цијене квадрата новоградње, преноси Вечерњи.
Резултати су показали велике разлике међу земљама. За куповину стана у Европи било је потребно између 50 и 200 мјесечних плата. Најповољнија ситуација забиљежена је у Данској, гдје је за стан од 70 квадрата довољно 57 мјесечних плата, док је најслабија приступачност у Португалу, гдје је потребно више од 200 плата. Управо је Португал ове године упозорен од стране Европске комисије због неефикасних мјера у рјешавању стамбене кризе.
Регионалне разлике такође су изражене - уз Португал, слабију приступачност имају балтичке земље, као и државе југоисточне и средње Европе попут Чешке, Словачке и Мађарске, гдје је за стан потребно издвојити између 120 и 200 плата. Претворено у године штедње, у Португалу би грађанин морао издвајати цијелу плату 17,2 године, у Чешкој 16,6, а у Словачкој 15,5 година, док би у Данској било довољно нешто мање од пет година (4,8).
У државама регије најнеповољнија је ситуација у Мађарској (13,1 година), Сјеверној Македонији (14,1) и Црној Гори (14,8).
Што се тиче Србије, према овој мапи, грађанима наше земље за куповину стана од 70 квадрата потребно је 150 мјесечних нето плата, односно 12,5 година штедње цијеле плате, док је у БиХ неопходно 132 мјесечне нето плате.
Хрватска се налази у нешто бољој позицији - за куповину стана од 70 квадрата потребно је око 11,4 године штедње цијеле плате. У реалнијем сценарију, ако се издваја 50% плате, процес би трајао око 23 године, док би при издвајану трећине плате грађанима било потребно чак 34 године да дођу до властитог стана.
