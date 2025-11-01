Logo

Колико је потребно мјесечних плата да бисмо купили стан од 70 квадрата?

01.11.2025

21:29

Коментари:

0
stan
Фото: АТВ

Тема приступачност куповине стана постаје све актуелнија у свјетлу економских и демографских промјена које негативно утичу на могућности рјешавања стамбеног питања.

Раст цијена квадрата и све строжи услови кредитирања посебно отежавају куповину прве некретнине, нарочито млађим грађанима. На порталу Геозофија, магистар географије Јуре Тараш објавио је анализу приступачност куповине стана у Европи, која обухвата 25 држава. Истраживање је показало колико је потребно година, односно мјесечних нето плата, за куповину стана површине 70 квадрата. У анализи су коришћени подаци Делоитеа, Еуростата и Нумбеа за 2024. годину, укључујући просјечне нето плате и цијене квадрата новоградње, преноси Вечерњи.

Stanovi

Бања Лука

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

Резултати су показали велике разлике међу земљама. За куповину стана у Европи било је потребно између 50 и 200 мјесечних плата. Најповољнија ситуација забиљежена је у Данској, гдје је за стан од 70 квадрата довољно 57 мјесечних плата, док је најслабија приступачност у Португалу, гдје је потребно више од 200 плата. Управо је Португал ове године упозорен од стране Европске комисије због неефикасних мјера у рјешавању стамбене кризе.

Мапу можете да погледате овдје.

Регионалне разлике такође су изражене - уз Португал, слабију приступачност имају балтичке земље, као и државе југоисточне и средње Европе попут Чешке, Словачке и Мађарске, гдје је за стан потребно издвојити између 120 и 200 плата. Претворено у године штедње, у Португалу би грађанин морао издвајати цијелу плату 17,2 године, у Чешкој 16,6, а у Словачкој 15,5 година, док би у Данској било довољно нешто мање од пет година (4,8).

Stanovi

Економија

Како вратити ПДВ на куповну првог стана?

У државама регије најнеповољнија је ситуација у Мађарској (13,1 година), Сјеверној Македонији (14,1) и Црној Гори (14,8).

Што се тиче Србије, према овој мапи, грађанима наше земље за куповину стана од 70 квадрата потребно је 150 мјесечних нето плата, односно 12,5 година штедње цијеле плате, док је у БиХ неопходно 132 мјесечне нето плате.

Хрватска се налази у нешто бољој позицији - за куповину стана од 70 квадрата потребно је око 11,4 године штедње цијеле плате. У реалнијем сценарију, ако се издваја 50% плате, процес би трајао око 23 године, док би при издвајану трећине плате грађанима било потребно чак 34 године да дођу до властитог стана.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

станови

stambeno zbrinjavanje

kupovina stana

plate

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

klkuč, nekretnina, vrata

Економија

Најскупљи стан у другом кварталу 2025. продат у Београду на води: Ево колика је његова цијена

4 д

0
Захарова: Које још објекте, са становишта Осаме бин Сикорског, треба уништити?

Свијет

Захарова: Које још објекте, са становишта Осаме бин Сикорског, треба уништити?

1 седм

0
stan

Бања Лука

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

2 седм

1
klkuč, nekretnina, vrata

Економија

Гдје су најскупље некретнине у Европи?

3 седм

0

Више из рубрике

Европска земља привремено забранила извоз горива: Плаше се једна ствари

Економија

Европска земља привремено забранила извоз горива: Плаше се једна ствари

13 ч

0
ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

Економија

ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

13 ч

0
Повећање минималне плате у Њемачкој - највеће до сада

Економија

Повећање минималне плате у Њемачкој - највеће до сада

15 ч

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Економија

Крај муљању с горивом: БиХ уводи обавезно „маркирање“ на пумпама

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

02

У Тузли запаљен аутомобил марке Порше

22

01

Трамп: Сусрет са Сијем доноси успјех и вјечни мир

21

57

Расе паса који ријетко лају

21

44

Будућност је стигла: Направљен мотор којем не треба ни гориво ни батерија

21

35

Спалети дао шансу Костићу, он се одужио за 90 секунди

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner