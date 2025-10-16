Logo

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

16.10.2025

09:50

Коментари:

0
stan
Фото: АТВ

У бањалучком насељу Старчевица на продају је стан од 15 квадрата за чак 62.000 КМ.

Овај оглас који је освануо на платформи за продају некретнина изненадио је многе, а цијена по квадрату ове гарсоњере износи 4.133 КМ.

Како је наведено у огласу, стан је у Улици Прве крајишке бригаде народне одбране.

Детаљи огласа

Стан који је на продају смјештен је у приземљу стамбене зграде.

"Подна облога је комбинација ламината и керамике, док је столарија ПВЦ. Стан је потпуно ненамјештен, што омогућава будућем власнику да га уреди по сопственим жељама и потребама. Посебну погодност представља рампа за особе са инвалидитетом, која знатно олакшава приступ стану и чини га практичним и функционалним за све генерације", наведено је у огласу.

Према наводима продавца "ова гарсоњера представља одличну прилику за инвестицију, али и за становање, нарочито за оне који траже мањи и функционалан простор".

Није први пут

И у августу ове године објављен је сличан оглас, а тада се продавао стан од 19 квадрата за 115.000 КМ.

Тај стан био је у Улици Булевар цара Душана, у непосредној близини бањалучке Гимназије.

/Независне новине/

Подијели:

Тагови:

станови

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

Бања Лука

Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

12 мин

0
Ове бањалучке улице данас остају у мраку

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас остају у мраку

2 ч

0
Настављен штрајк бањалучких вртића

Бања Лука

Настављен штрајк бањалучких вртића

3 ч

0
Инцидент у Бањалуци почео да одмотава клупко вршњачког насиља

Бања Лука

Инцидент у Бањалуци почео да одмотава клупко вршњачког насиља

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Ухапшен бивши министар пољопривреде

09

50

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

09

50

За ове знакове слиједи 9 година благостања: Да ли сте међу њима?

09

44

Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

09

34

Милица Тодоровић изабрала име за сина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner