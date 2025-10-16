Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

16.10.2025
У бањалучком насељу Старчевица на продају је стан од 15 квадрата за чак 62.000 КМ.
Овај оглас који је освануо на платформи за продају некретнина изненадио је многе, а цијена по квадрату ове гарсоњере износи 4.133 КМ.
Како је наведено у огласу, стан је у Улици Прве крајишке бригаде народне одбране.
Стан који је на продају смјештен је у приземљу стамбене зграде.
"Подна облога је комбинација ламината и керамике, док је столарија ПВЦ. Стан је потпуно ненамјештен, што омогућава будућем власнику да га уреди по сопственим жељама и потребама. Посебну погодност представља рампа за особе са инвалидитетом, која знатно олакшава приступ стану и чини га практичним и функционалним за све генерације", наведено је у огласу.
Према наводима продавца "ова гарсоњера представља одличну прилику за инвестицију, али и за становање, нарочито за оне који траже мањи и функционалан простор".
И у августу ове године објављен је сличан оглас, а тада се продавао стан од 19 квадрата за 115.000 КМ.
Тај стан био је у Улици Булевар цара Душана, у непосредној близини бањалучке Гимназије.
