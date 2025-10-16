Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

16.10.2025
09:44
Радници Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука отказали су за данас планирано окупљање, потврдила је Слађана Мишић, предсједница синдикалне организације ове установе.
Како је појаснила, скуп је био најављен за 13 часова, а циљ је био да грађани виде колико васпитача и запослених учествује у штрајку. Иако је скуп уредно пријављен, одлучили су да га откажу јер се временски поклапа с другим јавним догађајем.
"Данас у 13 часова смо најавили шетњу кроз град да грађани виде колико нас заиста има. Скуп смо такође пријавили, међутим, одлучили смо да га откажемо јер се поклапа са неким другим јавним скупом и не желимо да угрозимо било кога", изјавила је Мишић.
Она је истакла да запослени у Центру настављају са генералним штрајком који траје од почетка седмице, те да су надлежнима упутили захтјев за промјену минималног процеса рада.
"Ми даље настављамо са нашим штрајком. Упутили смо директору захтев за промену минималног процеса рада, а уколико до понедељка не дође до испуњења наших захтева, ступићемо у ригорозније мере", поручила је Мишић.
