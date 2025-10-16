Нуждић: Цијело село Јошаница је затрто, убијана су дјеца и старци

Извор:
Три деценије након најтежих ратних злочина почињених над српским цивилима у Добровољачкој улици и селу Јошаница, пред правосуђем БиХ тек сада се воде судски процеси, који, упркос томе што представљају корак ка правди, за породице жртава и даље изгледају као борба без краја.
"Оба ова предмета чекали смо 30 година, од самог злочина до подизања оптужнице. Нема оправданих разлога за толико чекање. Ми смо случајеве Јошаница и Добровољачка публиковали, објавили књиге, разговарали са свједоцима, постоје стотине доказа. Не постоји ниједан разлог да Тужилаштво и Суд БиХ не подигну оптужницу оволико година", рекао вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, Виктор Нуждић за РТРС.
Подсјетио је да и када се подигну оптужнице, наступе опструкције те сав процес траје у недоглед.
"Често се у јавности ствара перцепција: "шта раде институције Републике Српске по том питању?". Морам да кажем да смо доставили сву расположиву документацију и за ове и за друге предмете, и не постоји рационално оправдање за одлагање оптужнице", нагласио је Нуждић.
Поручује да ако се јавност осврне на злочин у Добровољачкој, подсјећа да је у њему пресуђивао страни судија који је обуставио истрагу 2011. године.
"Тек на инсистирање породица предмет је поново отворен. Тада нису наведени разлози за обуставу, и нико није одговарао, чак ни дисциплински, због тога. Нема никакве одговорности од стране тужилаца и судија. Сваки покушај разговора завршава се реченицом: "Правосуђе је независно", нагласио је Нуждић.
Подсјећа да жртве и јавност никада нису добили одговор зашто је истрага била обустављена?
"Неко је погријешио, и неко мора да одговара. Никакав нови материјални доказ се у међувремену није појавио да би се предмет подигао. Постоје већ књиге о Добровољачкој, имамо опсежно истраживање и реконструкцију злочина, разговарало се са преживјелима. Постоје материјални докази и не постоји објективан разлог за укидање истраге", јасан је Нуждић.
Када је у питању злочин у Јошаници, подсјећа да је прије осам година припремао документацију.
"Поредао све: од извршилаца до жртава и након те систематизације чекали смо још осам година да се оптужница подигне. Свако ко је отишао у Фочу могао је да види преживјеле који су изгубили своје најмилије. Када видите толики број гробова људи који су страдали на своју славу, 19. децембра, то оставља горак укус и не можете да схватите зашто је то тако", каже Нуждић.
Подсјећа да нико не смије бити амнестиран, те да је неопходно урадити све што је могуће како би српске жртве коначно дочекале правду.
"Десили су се страшни злочини. У Добровољачкој је страдало 19 људи, а сутрадан још девет. То су људи који су само жељели да оду кући. С друге стране, цијело село Јошаница је затрто, убијана су дјеца и старци и нема оправдања што ови предмети још нису завршени", јасан је Нуждић.
Поручује да је обавеза да се сви ови злочини документују и да се докази предоче суду. Такође апелује и на медије и на међународне организације да се укључе у ове процесе.
"Морамо да вршимо притисак на правосудне институције да раде оно за шта су плаћени. Ако могу свједоци, који су преживјели ту голготу, сваки дан долазити и свједочити, онда и ми морамо учинити све што је у нашој моћи да процеси крену са мртве тачке. Надамо се да ће барем неко некад бити осуђен за ове злочине", каже Нуждић.
Раније је из Републике Српске постојала иницијатива према правосудним институцијама да се индивидуално подижу оптужнице, ипак и на ову иницијативу била су затворена врата правосуђа.
"Ми морамо бити упорни. Имамо посла са институцијом која је од почетка постављена на погрешан начин. Суд се налази на мјесту гдје је некад био логор за Србе. Учествују стране судије и тужиоци. Не смијемо заборавити да је Суд преузео праксу Хашког трибунала, који се само дјелимично бавио злочинима над Србима", нагласио је Нуждић.
Подсјећа да је пред њима тежак пут и да морају говорити правним аргументима како би промијенили ситуацију.
"Морамо то да урадимо због људи који су преживјели то све. Прошло је 33 године од Јошанице и Добровољачке улице. Умиру и жртве и свједоци и извршиоци и морамо имати у виду чињеницу да је неко 30 година ходао слободан. Значајно је да се подигну ове оптужнице и да се они који су починили гнусне злочине не исмијавају жртвама", закључио је Нуждић.
