На тржишту се појавило вино за мачке

16.10.2025

Фото: Unsplash

Компанија "Матли Естејт" са седиштем у Окланду осмислила је генијалан начин да привуче плажњу љубитеља мачака, па су у продају лансирали безалкохолно вино намијењено овим животињама.

Безалкохолна вина за мачке које ова компаније прозводи, носе називе попут "Pawt", "Champawgne", "Purrno Noir" и "Sauvignon Bark" и њихов састојак јесте мацина трава.

Напитке рекламирају као луксуз који побољшава расположење љубимаца, а не садржи ни грожђе, а ни алкохол.

Џон Робертс, власник компаније "Матли Естејт" истиче да је инспирацију за мачије вино добио након одласка у иностранство гдје је видио пиво за псе!

Како додаје, породична ветеринарска фармацеутска компанија омогућила стручност захваљујући којој је почео да производи производе корисне за кућне љубимце, а он је АФП-у рекао да је одрастао уз псе и мачке и да се присјећа у коликој су се мјери плашили за вријеме ватромета.

судница

Свијет

Бранио се на суду помоћу вјештачке интелигенције, па дебело кажњен

"Једноставно није постојала никаква нутритивна холистичка опција за кућне љубимце у таквим ситуацијама. Помислили смо како бисмо могли да учинимо више од тога да им понудимо уобичајене посластице", наводи Робертс.

Купци на Новом Зеланду и у Аустралији сада могу купити вино за своје мачке, а компанија се нада да ће се тржиште проширити на Азију и Северну Америку.

"Нисам сигуран да би интерес био једнак да смо ове напитке на тржиште пласирали као посластицу за кућне љубимце", каже Робертс.

Творац вина за мачке додаје да производ већ има потенцијалне продавце на Тајланду и Јапану, а у потражњи су за добављачима у САД и УК.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Индонезију

Нада се да ће његов производ ускоро добити своје место на сајмовима кућних љубимаца, али и конференцијама о вину!

На самом почетку умало је настао проблем због сумње надлежних да вино за мачке ипак садржи алкохол, а Робертс објашњава да су неки цариници покушали да наметну порез на увоз или извоз вина све док нису схватили да се ради о безалкохолном пићу.

Проблеми су ријешени и сада је све у најбољем реду, пише Информер.

