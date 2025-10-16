Снажан земљотрес погодио Индонезију

Извор:
Земљотрес јачине 6,7 степени по Рихтеру погодио је данас провинцију Папуа у Индонезији, саопштио је Амерички геолошки завод (УСГС).
Епицентар земљотреса забележен је на дубини од 70 километара, око 200 километара од града Абепура, који има више од 62.000 становника.
Није било упозорења на цунами након земљотреса, саопштио је Пацифички центар за упозоравање на цунами.
