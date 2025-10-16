Наставља се блокада америчке владе

Извор:
Амерички Сенат по девети пут није усвојио републикански закон о привременом финансирању владе Сједињених Америчких Држава, а обустава рада владе ушла је у петнаести дан.
Сенат је одбацио закон који је усвојио Представнички дом са 51 гласом „за“ и 44 гласа „против“, јер није достигнут праг од 60 гласова „за“ потребних за усвајање закона, јавља CNN.
Троје сенатора демократске посланичке групе која је заједно са републиканцима гласала за усвајање закона били су поново Кетрин Кортез Масто, Џон Фетерман и независни сенатор који је у посланичкој групи демократа Ангус Кинг.
Сенатор Ренд Пол био је једини републиканац који је гласао против усвајања.
Блокада рада владе САД почела је 1. октобра, на почетку фискалне 2026. године, након што су демократе у Сенату одбиле краткорочни закон о финансирању који би омогућио да савезна министарства остану отворена до 21. новембра.
Демократе одбијају да дају подршку приједлогу републиканаца без већих уступака, са фокусом на здравствену његу.
