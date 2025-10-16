Logo

Наставља се блокада америчке владе

Наставља се блокада америчке владе

Амерички Сенат по девети пут није усвојио републикански закон о привременом финансирању владе Сједињених Америчких Држава, а обустава рада владе ушла је у петнаести дан.

Сенат је одбацио закон који је усвојио Представнички дом са 51 гласом „за“ и 44 гласа „против“, јер није достигнут праг од 60 гласова „за“ потребних за усвајање закона, јавља CNN.

Лекорни

Свијет

У француском парламенту данас најављена два гласања о повјерењу Лекорнију

Троје сенатора демократске посланичке групе која је заједно са републиканцима гласала за усвајање закона били су поново Кетрин Кортез Масто, Џон Фетерман и независни сенатор који је у посланичкој групи демократа Ангус Кинг.

Сенатор Ренд Пол био је једини републиканац који је гласао против усвајања.

Блокада рада владе САД почела је 1. октобра, на почетку фискалне 2026. године, након што су демократе у Сенату одбиле краткорочни закон о финансирању који би омогућио да савезна министарства остану отворена до 21. новембра.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Министри који не испуне план остаће без фотеље

Демократе одбијају да дају подршку приједлогу републиканаца без већих уступака, са фокусом на здравствену његу.

