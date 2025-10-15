Logo

Упозорење на застрашујући сценарио: Рат у Украјини би могао довести до ширења "вируса X"?

15.10.2025

21:50

Упозорење на застрашујући сценарио: Рат у Украјини би могао довести до ширења "вируса X"?

Здравствена инфраструктура држи заразне болести под контролом, а она је у Украјини под посебним ударом, због чега су посљедице предвидљиве.

"Сукоб између Русије и Украјине могао би изазвати сљедећу глобалну пандемију“, упозоравају стручњаци. Специјалиста за заразне болести Амеш Адаља тврди да су ратна подручја плодно тло за ширење болести. Он страхује да се нова пандемија можда већ развила, а да „то чак и не знамо“, рекао је за подкаст Global Health листа Телеграф.

„Размислите колико болести остаје недијагностиковано. Појави се нека ријетка болест, особа умре или оздрави, а нико не схвати шта је било. Врло смо лоши у дијагностиковању заразних болести, стога прве случајеве неког новог патогена вјероватно нећемо ни примјетити“, изјавио је Адаља.

илу-таблете-15102025

Здравље

Ова три симптома знак су озбиљних здравствених проблема

Он сматра да би рат у Украјини могао довести до ширења смртоносног хантавируса, односно вируса Икс. Њега преносе мишеви и може изазвати крварење из очију те отказивање бубрега. Додао је да су се већ уочили пропусти у контроли ХИВ-а и туберкулозе у Украјини, те је истакао да доктори већ знају за руске војнике који су добили хантавирус. Нагласио је да здравствена инфраструктура држи заразне болести под контролом, а она је у Украјини под посебним ударом, због чега су у том случају „посљедице предвидљиве“, истакао је.

војска мадагаскар

Свијет

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

„Мислим на патогене као на варваре пред вратима. Наша технологија и наука држе их под контролом. А током сукоба, током рата, велики дио те технологије се урушава“, рекао је доктор и додао да је „шпанска грипа најгори могући сценарио за сљедећу пандемију“. Страхује да ниједна земља није у стању суочити се с новом пандемијом. Утврдио је да смо „мање спремни него прије ковида“.

Каже да је пандемија из 2020. године била знатно слабија од оне из 1918. године. „Ако размислите о стопи смртности од ковида, колико је људи умрло од заражених? Вјероватно око 0,6%, али 1918. је било између 1 и 2% и убило је између 100 и 200 милиона људи у вријеме када је свијет био много мањи“, констатовао је Адаља.

Нагласио је да би нови вирус био смртоноснији од ковида те изјавио да није сигуран хоћемо ли се уопште моћи носити с новом пандемијом, кад се „глобално нисмо могли носити ни с ковидом“.

