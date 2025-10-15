Угашено 1.400 преварантских сајтова

Logo

Њемачки стручњаци за сајбер криминал блокирали су више од 1.400 илегалних веб-сајтова.

Лажни трговачки сајтови служили су за масовне преваре, саопштиле су власти у понед‌јељак.

Операција је била против "сајбер-трговачких превара", наводи се у заједничком саопштењу центра за сајбер криминал покрајине Баден-Виртемберг и криминалистичке полиције, у сарадњи са њемачком Агенцијом за надзор финансијског тржишта (БаФин).

Преваре преко незаконитих сајтова су посљедњих година постале масовне, а број случајева стално расте.

На неким сајтовима лаковјерне клијенте намамљују да уложе велике суме у нади да ће пронаћи уносну инвестициону прилику.

У оквиру "Операције Херкул" 1.406 активних илегалних домена је угашено у сарадњи са европском полицијском агенцијом Еуропол и бугарском полицијом.

"Домени који су сада блокирани били су намијењени обмањивању потрошача и привлачењу да наводно инвестирају у манипулисане трговачке платформе", наводи се у саопштењу.

Непознати починиоци д‌јелују међународно, али "намјерно циљају њемачко тржиште и људе који живе и бораве у Њемачкој".

Преваранти отварају лажне трговачке платформе без дозволе БаФин-а и користе кол-центре како би жртве подстакли да улажу новац у шему.

"Због професионалног приступа починилаца и коришћења лажних трговачких платформи, многе жртве мјесецима не схватају да су преварене и мотивисане су да наставе са уплатом", наводи се у саопштењу.

Преварантски домени су сада преусмјерени на страницу која упозорава на криминал.

Од када су власти преусмјериле сајтове 3. октобра, забиљежиле су око 866.000 посјета, што показује размјере проблема.

У сличној акцији у јуну, власти су блокирале око 800 илегалних домена. Од тада је око 5,6 милиона корисника покушало да приступи тим сајтовима више од 20 милиона пута.

