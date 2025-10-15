Logo

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

Извор:

СРНА

15.10.2025

21:01

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара
Фото: Tanjug/AP/Brian Inganga

Афричка унија суспендовала је чланство Мадагаскара након што је војска преузела власт у тој земљи, изјавио је за АФП предсједник Комисије Афричке уније Махамуд Али Јусуф.

"Чланство Мадагаскара је суспендовано", рекао је Јусуф.

Демонстрације против власти на Мадагаскару почели су 25. септембра, а демонстранти су захтијевали оставку Андрија Раџоелине, који је одбио да то учини и склонио се на непознату локацију из безбједносних разлога.

Доњи дом Парламента Мадагаскара смијенио је јуче Раџоелину због одсуства, а то је одобрио Врховни уставни суд.

Вођа војног пуча на Мадагаскару пуковник Мајкл Рандрианирина изјавио је раније данас да преузима позицију предсједника државе.

