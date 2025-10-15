Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

Извор:
15.10.2025
Афричка унија суспендовала је чланство Мадагаскара након што је војска преузела власт у тој земљи, изјавио је за АФП предсједник Комисије Афричке уније Махамуд Али Јусуф.
"Чланство Мадагаскара је суспендовано", рекао је Јусуф.
Демонстрације против власти на Мадагаскару почели су 25. септембра, а демонстранти су захтијевали оставку Андрија Раџоелине, који је одбио да то учини и склонио се на непознату локацију из безбједносних разлога.
Доњи дом Парламента Мадагаскара смијенио је јуче Раџоелину због одсуства, а то је одобрио Врховни уставни суд.
Вођа војног пуча на Мадагаскару пуковник Мајкл Рандрианирина изјавио је раније данас да преузима позицију предсједника државе.
