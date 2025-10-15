Mигрант покушао да отме тинејџерку: Храбри пролазници реаговали, нападач ухапшен

Извор:
Илегални имигрант из Судана покушао је да отме седамнаестогодишњу дјевојку у Свиндону, али су пролазници спријечили злочин. Нападач је побјегао, покушао да приђе још двјема женама, а затим ухапшен. На суду је признао кривицу.
Илегални имигрант покушао је да отме средњошколку с улице, али су храбри пролазници интервенисали и спријечили злочин.
Абдулмавал Ибрахим Адам (27) из Судана покушао је да отме уплашену седамнаестогодишњу дјевојку око 21.30 часова док се враћала с посла у мјесту Свиндон.
Снимци са сигурносних камера приказују Адама како је ухватио дјевојку с леђа на семафору и одвукао је преко улице против њене воље.
Међутим, људи који су чекали аутобус у близини примијетили су напад и одмах притрчали у помоћ, чиме су спријечили отмицу тинејџерке. Након што је побјегао, Адам је покушао да прати још једну жену, која је успјела да му побјегне.
