Мушкарац у Франкфурту избачен из авиона јер је рекао да носи бомбу у термосу

15.10.2025

17:25

Avion
Фото: Pexels

Путник из Франкфурта на лету за Анталију рекао да са собом уноси бомбу у авион, због чега је приведен.

Мушкарац (43) није успио да уђе у авион у њемачком Франкфурту на Мајни, након што је рекао да носи бомбу, саопштила је данас њемачка полиција.

Он је на безбједносној контроли на аеродрому рекао да термос шољу коју носи са собом позитивна на експлозив.

Савезна полиција га је одмах провјерила, и њега и термос.

Упитан шта носи - рекао је "бомбу".

bakir izetbegovic

БиХ

Изетбеговић тражи смјену Додика са чела СНСД-а

Након што му је објашњено које су посљедице таквог чина, рекао је да заправо само пиво, а и накнадна провјера је потврдила да шоља и њен садржај нису опасни.

Међутим, његова изјава је имала озбиљне посљедице, додаје полиција Њемачке.

Осим што му је забрањено да уђе у авион који је ишао за Анталију, против њега је покренут истражни поступак због нарушавања јавног мира и пријетње.

(presseportal)

Њемачка

avion

летови

