Извор:

РТ Балкан

15.10.2025

17:06

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Европљани свакодневно провоцирају Кијев да настави са сукобом, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Проблем је у томе што Европљани свакодневно провоцирају кијевски режим да настави рат. У овим околностима, тренутно не видимо алтернативе тренутној паузи", рекао је Песков новинарима.

Истовремено, предсједник Руске Федерације Владимир Путин је више пута истицао спремност за преговоре о украјинској кризи.

"Предсједник Путин је више пута изјавио да је отворен за пребацивање цијелог процеса на политички и дипломатски канал. Сада имамо проблем с тим, и не нашом кривицом", рекао је Песков новинарима.

Према његовим ријечима, Путин се увијек води интересима своје земље, интересима свог народа. Све што ради јесте да би осигурао садашњост и будућност руског народа, подвукао је Песков.

