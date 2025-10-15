Извор:
РТ Балкан
15.10.2025
17:06
Европљани свакодневно провоцирају Кијев да настави са сукобом, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Проблем је у томе што Европљани свакодневно провоцирају кијевски режим да настави рат. У овим околностима, тренутно не видимо алтернативе тренутној паузи", рекао је Песков новинарима.
Истовремено, предсједник Руске Федерације Владимир Путин је више пута истицао спремност за преговоре о украјинској кризи.
"Предсједник Путин је више пута изјавио да је отворен за пребацивање цијелог процеса на политички и дипломатски канал. Сада имамо проблем с тим, и не нашом кривицом", рекао је Песков новинарима.
Према његовим ријечима, Путин се увијек води интересима своје земље, интересима свог народа. Све што ради јесте да би осигурао садашњост и будућност руског народа, подвукао је Песков.
