Хорор: Аутобус улетио у станицу пуну људи, има повријеђених

Телеграф

15.10.2025

15:00

Хорор: Аутобус улетио у станицу пуну људи, има повријеђених
Више особа повријеђено је у Истанбулу када је градски аутобус улетио у станицу пуну путника.

Прије него што је ударио у станицу, аутобус је ударио у паркирано такси возило и камион, а потом се возило закуцало директно у станицу где је превоз чекало много људи.

На лицу мјеста су бројне ватрогасне и екипа хитне помоћи, који збрињавају повријеђене и превозе их у најближе болнице.

Аутобус је у тренутку несреће био пун путника.

"Аутобус је тешко оштећен, био је пун путника када је улетио у станицу. Ово је тешка несрећа, много је повријеђених, не зна се и даље тачан број", рекли су надлежни.

У овом тренутку није познато како је дошло до несреће, пише Телеграф.

