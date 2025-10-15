Хорор: Аутобус улетио у станицу пуну људи, има повријеђених

Извор:
Телеграф
15.10.2025
15:00
Коментари:0
Више особа повријеђено је у Истанбулу када је градски аутобус улетио у станицу пуну путника.
Прије него што је ударио у станицу, аутобус је ударио у паркирано такси возило и камион, а потом се возило закуцало директно у станицу где је превоз чекало много људи.
На лицу мјеста су бројне ватрогасне и екипа хитне помоћи, који збрињавају повријеђене и превозе их у најближе болнице.
Аутобус је у тренутку несреће био пун путника.
Стил
Жене са стилом никада не праве ових 6 грешака
"Аутобус је тешко оштећен, био је пун путника када је улетио у станицу. Ово је тешка несрећа, много је повријеђених, не зна се и даље тачан број", рекли су надлежни.
У овом тренутку није познато како је дошло до несреће, пише Телеграф.
İstanbul'da İETT otobüsü durağa daldı! Çok sayıda yaralı var https://t.co/EAWMCrNTfF #istanbul #İETT #SONDAKİKA— Yeni İzmir (@yeniizmir_haber) October 15, 2025
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
06
17
00
16
51
16
46
Тренутно на програму