Предсједник и члан ловачког удружења осумњичени за злоупотребе ”тешке” преко 50.000 КМ

Огњен Матавуљ

15.10.2025

14:51

0
Предсједник и члан ловачког удружења осумњичени за злоупотребе ”тешке” преко 50.000 КМ

Бањалучка полиција поднијела је извјештај тужилаштву против предсједника ловачког удружења Зорана Ч. (67) и Момчила Ђ. (78) због сумње да су злоупотребама прибавили корист удружењу већу од 50.000 КМ.

Зоран Ч. је осумњичен да је починио пет кривичних дјела злоупотреба службеног положаја или овлашћења, а Момчило Ђ. за подстрекавање на то дјело.

”Наведени се сумњиче да су као одговорно лице и члан ловачког удружења из Бањалуке извршеним кривичним дјелима за ловачко удружење прибавили противправну имовинску корист у износу већем од 50.000 КМ, а на штету Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске”, саопштила је ПУ Бањалука.

Незванично сазнајемо да је Зоран Ч. својевремено био на челу ЛУ ”Мањача”, које је имало рјешење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за кориштење ловишта. Међутим, то удружење је угашено 2017. године. У међувремену је формирао ново удружење, са сличним називом, које није имало дозволу за кориштење ловишта од ресорног министарства, већ су се користили дозволом угашеног удружења. На тај начин је, како се сумња, од 2017. до 2022. године причињена штета ресорном министарству у износу већем од 50.000 КМ.

