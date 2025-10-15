Оптужен Добојлија који је снимао полицију и уједао се за прсте

Извор:
15.10.2025
Окружно јавно тужилаштво у Добоју подигло је оптужницу против Јовице Јосиповића из Добоја због спречавања полицајаца у вршењу службене дужности и неовлаштеног снимања полицајца.
Све се одиграло 14. августа око 20 часова у Добоју. Оптуженом се на терет ставља да се, управљајући аутомобилом ”цитроен Саксо“ оглушио се о наређење полицијских службеника ПС Добој да заустави возило због вршења контроле саобраћаја.
”Након што су га полицијски службеници зауставили одбио је да угаси возило и да им на увид лична документа, те је почео да вријеђа полицијске службенике и хистерише. Одбијао је наређења да изађе из возила и неовлаштено је сачинио снимак мобилним телефоном снимајући себе како вријеђа полијске службенике и исте снимао без њиховог изричитог одобрења, повређујући на тај начин њихову приватност, те је снимак објавио на свом Фејсбук профилу и силом спријечио службено лице у вршењу службене радње, којом приликом су службеном лицу нанесене тјелесне повреде”, саопштило је ОЈТ Добој.
У оптужници се, између осталог наводи, да је Јосиповић полицајцима говорио: Каква сте ви полиција, шта хоћете од мене, погледајте шта ми ради српска полиција“, док је хистерисао, те се ”уједао за прсте руку и дерао мајицу у предјелу прса”.
Тужилаштво је, уз оптужнису, предлагало да се оптуженом продужи притвор. Суд је тај приједлог одбио и Јосиповић је пуштен да се брани са слободе, уз мјере забране.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Добој.
Подсјетимо, Јосиповић је на Фејсбуку објавио снимак на којем показује рану на прсту говорећи ”погледајте шта су ми урадили”, те се жали да је ”на по' пута” пресренут необиљеженим возилом. На снимку се види да инспекторе назива ”отмичарима”, оптужује их да ”краду”, а једног од инспектора је назвао идиотом због чега је упозорен да прекине с таквим понашањем.
