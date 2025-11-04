Новак Ђоковић забринуо све навијаче: ''Одакле му та информација''

Извор:
Српски тенисер Новак Ђоковић, највећи играч који је играо овај спорт, успио је на веома добар начин да стартује турнир у Атини гдје је био бољи од Алехандра Табила.
Он је славио против Чилеанца са 2:0, по сетовима 7:6, 6:1.
Новак Ђоковић је одлучио да учествује на турниру у Атини, који је турнир из серије 250, који и нема претјерану бодовну важност за нашег Нолета, пошто је он обезбиједио и учешће на Завршном мастерсу у Торину који је на програму крајем године, преноси "Телеграф".
Само 24 сата прије учешћа на овом турниру, предсједник ФИТП-а Анђело Бинаги истакао је да ће Новак Ђоковић играти на Завршном мастерсу, док је сада Новак то порекао у Атини.
"Не знам одакле је он (Бинаги) добио ту информацију, не знам од кога. Сигурно није од мене или мог тима. Ту одлуку ћу донијети на крају овог турнира", поручио је Новак Ђоковић на конференцији за медије након побједе против Табила.
Иначе, турнир у Торину стартује 9. новембра.
