Сутра се слави Свети апостол Јаков: Обичај налаже да све неудате дјевојке у поноћ треба да ураде ово

04.11.2025

22:56

Сутра се слави Свети апостол Јаков: Обичај налаже да све неудате дјевојке у поноћ треба да ураде ово
Сутра се слави Свети апостол Јаков, један од најправеднијих и најстрожих сљедбеника Исуса Христа. Његов живот био је оличење скромности и одрицања од свега тјелесног, али и примјер истинске љубави према Богу и људима. Овај празник доноси и посебне обичаје, нарочито за неудате дјевојке, али и важно упозорење онима који живе у изобиљу.

Свети апостол Јаков, син праведног Јосипа, обручника Пресвете Богородице, изабрао је пут чедности и молитве од своје младости. Носио је укосницу, спавао је врло мало, проводио дане и ноћи клечећи и молећи се, а кожа на кољенима му је постајала тврда као камен од честог метана. Никада није пробао вино, маст или уље, живио је само од хљеба и воде, и остао дјевица до краја живота.

У народној традицији, тренутак када су Јосифови синови дијелили земљу свог оца посебно се памти, а једини Јаков је прихватио бебу Исуса као свог сунасљедника. Зато је био назван "брат Господњи."

Када је Исус започео проповијед, Јаков је повјеровао у Њега и у потпуности посветио живот вјери. Послије Христовог васкрсења, Господ му се указао прије осталих апостола, што показује колико га је волио и цијенио.

Јаков је касније постао први епископ Јерусалимски и саставио прву хришћанску литургију, коју су касније прилагодили Свети Василије Велики и Свети Јован Златоуст.

Био је познат по томе што је упозоравао све богатије људе да не забораве понизност: "Као што цвијет траве вене када га загрије сунце, тако и богаташ нестаје са свом својом славом."

Свети Јаков је говорио да Бог бира сиромашне овога свијета да буду богати вјером, и да ће наслиједити Царство небеско.

Његове ријечи и данас одзвањају као опомена: "Зар те богаташи не угњетавају, и не вуку те на судове?"

Он је подсјећао да ће неправда и похлепа увијек бити примијећене од Бога: "Гле, вичу плате радника који су пожњели ваша њиве, а ви сте их лишили; крици жетеоца допиру до ушију Господа Сабаота."

Када је у Јерусалиму завладао првосвештеник Анан, Јаков је постао мета због проповиједања о Христу. Током Пасхе наређено му је да са крова храма говори против Исуса, али је он јавно свједочио да је Христос син Божји. Разјарени свештеници су га оборили с крова и каменовали.

Пао је тешко рањен, али је на кољенима подигао руке и молио се за своје убице ријечима:

"Опрости им, Господе, јер не знају шта чине."

Умро је у 63. години и ушао у историју Цркве као Џејмс Праведник.

Обичаји за празник Светог Јакова

На дан Светог Јакова народ поштује низ обичаја и вјеровања. Неудате дјевојке у поноћ уочи празника треба да се умију хладном водом, како би заштитиле тијело од злих духова и обезбиједиле себи здравље и срећан брак.

Такође, на овај дан сви вјерници треба да се сјете праштања. Каже се да треба "опростити злим језицима" – онима који су нас клеветали, оговарали или повриједили ријечима.

Свети Јаков нас учи да је опроштај знак снаге, а не слабости, и да је онај ко искрено опрашта ослобођен тежине гријеха и незадовољства.

