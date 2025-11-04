Logo

Малигне болести најчешћи узрок губитка радне способности у Српској

04.11.2025

12:58

У поступку рјешавања захтјева за остваривањe права на инвалидску пензију у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске у периоду јануар-децембар 2024. године, извршено је укупно 6.436 оцјена радне способности, што је у односу на претходну годину за 1.022 оцјенe више.

На домаће осигурање односило се 5.003 или 77,74% захтјева, док је са ино носиоцима осигурања усаглашавано 1.433 или 22,26 % захтјева за оцјену радне способности.

У оквиру Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, постоји организациона јединица органа вјештачења на три нивоа. Орган вјештачења чине Одјељење за оцјену радне способности у првом степену, Одјељење за оцјену радне способности у другом степену и Одјељење за ревизију налаза, оцјене и мишљења првостепеног и другостепеног органа вјештачења. Организациона структура је установљена од 2012. године, са циљем смањењагрешака и неправилности приликом оцјене радне способности.

67e45cd2ec5b2 Кошарац

БиХ

Кошарац: Конаковић замајава јавност неистинама о малигном руском утицају

Циљ јесте да је свако одјељење независно у раду, а након саме оцјене подлијеже контроли са разлогом отклањања уочених недостатака.

Настанак инвалидности односно губитак радне способности, љекари вјештаци Фонда су утврдили код 1.703 случаја или 26,46% од укупног броја вјештачења, од чега је 1.190 или 69,88% у домаћем, и 513 односно 30,12% у ино осигурању.

Губитак радне способности као посљедица болести у 2024. години најчешће се појављивао код:

малигних болести, са 384 случаја или 22,55%,

кардиоваскуларних болести, са 356 случајева или 20,91%,

душевних болести, са 280 случајева или 16,44%,

болести мишићно-коштаног система и везивног ткива, са 183 случаја или 10,75%,

болести нервног система, са 169 случајева или 9,93%.

Малигне болести заједно са кардиоваскуларним и душевним обољењима чине чак 59,90% узрока настанка инвалидности, односно губитка радне способности, што представља изузетно висок проценат.

doktor bolnica

Здравље

Од малигних болести у Српској годишње оболи 35 дјеце

Док су у већини држава региона и у Европи кардиоваскуларне болести најчешћи узрок губитка радне способности, у Републици Српској већ више од деценију малигне болести заузимају водеће мјесто. До 2012. године кардиоваскуларна обољења су била најзаступљенији узрок инвалидности, али су их малигна обољења у протеклом периоду надмашила и задржала примат.

Посматрано кроз дужи временски период, уочава себлаг тренд смањења броја случајева обољелих од малигних болести. Тако је 2013. године регистровано 449 случајева, 2023. године 397, а у 2024. години 384 случаја малигних обољења. Иако је ријеч о благом паду, малигне болести и даље остају најчешћи узрок губитка радне способности у Републици Српској.

Запажа се и то да је губитак радне способности као посљедица повреде на раду у 2024. години настао у 124 случаја или 7,28%.

Организациона структура, која укључује одјељења различитих нивоа вјештачења, омогућава објективну и прецизну провјеру, што не даје простор за неправилности у раду. Наставак таквог приступа, уз нагласак на превенцији обољења и повреда на раду, представља кључни корак ка очувању радне способности осигураника у даљем унапређењу система пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске.

maligne bolesti

Радници

Република Српска

