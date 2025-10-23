Финални радови у новом објекту требињске болнице

Извор:
Скора сва медицинска опрема је монтирана, уноси се намјештај, финални су радови у новом објекту требињске Болнице. Ангио сала је новитет и она је спремна. Спреман је и доктор Никола Шобот да се позавави срцима Херцеговаца.
"Ово је мој први обилазак требињске Болнице и не могу сакрити одушевљење и заиста ово што сам видио је на нивоу свих свјетски болница а можда мало и преко тога", рекао је др Никола Шобот, интерниста-кардиолог.
А у тој свјетској болници радиће махом подмлађени кадар. План је да буде 116 доктора, сада су на броју 101. Наде се полажу у специјализанте.
"Што се тиче љекара, ангио сала је била проблематична, пет љекара је на специјализацији из интервентне кардиологије, сљедеће године ћемо расписати још једну. Хирургија нам је стар кадар очекујемо четири млада љекара да заврше у наредних годину и по дана", рекао је Недељко Ламбета, директор болнице Требиње.
У току је конкурс за среди медицински кадар, тражи се 20ак људи. Постојећи кадар се расплинуо по медицинским центрима регије гдје су на едукацијама. Пресељење се нестрпљиво и бојазно чека.
"Мислим да ћемо спремни ући у овај објекат, видјели смо и сами колико је ово, треба ово све опслужити и напунити, организовати. Ми се трудимо и мислимо да ћемо успјети", рекла је др Тања Мрдић, директор за медицинска питања у болници Требиње.
"Ја кажем мојим млађим колегама и колегиницама, да је нама било ући и радити у оваквом нечему мислим да нам краја не би било. Тако да се надамо свему најбољем а све на добробит људи и пацијената због којих и за које и јесмо овдје", рекла је Душка Зечевић, главна медицинска сестра у болници Требиње.
Медицинска опрема биће комплетирана ове седмице, намјештај до половине новембра а онда креће едукација кадра на новим апаратима. Све ће бити завршено 13 децембра. План је да се нова Болница званично отвори 9.јануара сљедеће године.
