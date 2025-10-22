Logo

Отворен нови објекат Студентског дома у Источном Сарајеву

22.10.2025

11:48

Отворен нови објекат Студентског дома у Источном Сарајеву
Фото: Срна

Нови објекат Студентског дома у Источном Сарајеву у чију изградњу је уложено 9,3 милиона КМ данас је свечано је отворен.

Врпцу су, са директором Дома Александром Бјелицом, свечано пресјекли предсједник Милорад Додик, премијер Саво Минић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран.

Отварању су присуствовали и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и начелници општина у саставу града.

Нови дом налази се у Улици Стефана Немање, поред зграде Ректората и Музичке академије.

Капацитет новог објекта је 224 мјеста, а до сада је попуњено 107.

У саставу зграде се налази 90 соба, кухиња, менза, читаоница, вешерај и студентски клуб, као и простор за администрацију Студентског центра Лукавица.

