Избачени опозициони посланици са сједнице СО Угљевик, дошли непозвани

Извор:
АТВ
21.10.2025
11:00
Коментари:1
Тематска сједнице Скупштине општине Угљевик на којој се расправља о тренутном стању РиТе Угљевик је каснила, јер су се у скупштинској сали, непозвани, појавили посланици СДС Томица Стојановић и Мирјана Орашанин и ПДП Славиша Марковић.
"Иницијативу за одржавање сједнице потписало је 20 одборника, а позив да присуствују упућен је Министарству енергетике и рударства Републике Српске, Управи РиТЕ и Синдикалној организацији. Све преко тога је сувишно и циркус" каже Петар Радовановић, потпредсједник Скупштине општине Угљевик.
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
17 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
59
12
55
12
45
12
41
12
41
Тренутно на програму