Избачени опозициони посланици са сједнице СО Угљевик, дошли непозвани

21.10.2025

11:00

Избачени опозициони посланици са сједнице СО Угљевик, дошли непозвани
Тематска сједнице Скупштине општине Угљевик на којој се расправља о тренутном стању РиТе Угљевик је каснила, јер су се у скупштинској сали, непозвани, појавили посланици СДС Томица Стојановић и Мирјана Орашанин и ПДП Славиша Марковић.

"Иницијативу за одржавање сједнице потписало је 20 одборника, а позив да присуствују упућен је Министарству енергетике и рударства Републике Српске, Управи РиТЕ и Синдикалној организацији. Све преко тога је сувишно и циркус" каже Петар Радовановић, потпредсједник Скупштине општине Угљевик.

