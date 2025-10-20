Почела градња кружног тока у Челинцу

Извор:
Мање гужве, безбједност саобраћаја. Томе се надају мјештани Челинца на шта ће утицати изградња кружне раскрснице чија изградња је почела.
"Па пуно значи, поготово зато што је овдје незгодан излаз. Пут из Јошавке и то па је ризично","Ово ће баш пуно да значи ова раскрсница. Јер сви ови који долазе одоздо из града морају ићи у град поново па се враћати. Тако да ће ова раскрсница ријешити многе проблеме", истакли су мјештани Челинца.
Ријеч је о модерној кружној саобраћајници која ће подићи ниво безбједности. Баш на том потезу десиле су се бројне саобраћајне несреће.
"Изградњом кружне раскрснице отклонићемо те проблеме, добићемо једну модерну раскрсницу, једну пуно безбједнију саобраћајницу, гдје ћемо имати пуно већи комодитет услуге и на задовољство свих учесника у саобраћају", казао је в.д. директора ЈП "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић.
План је да пројекат буде завршен у планираном року од шест мјесеци. У складу с овим биће повећана и безбједност учесника у саобраћају.
"Апелујемо на све учеснике у саобраћају да буду стрпљиви. Рекао сам, рок извођења је 6 мјесеци, али у зависности од временских прилика, ми ћемо се потрудити да то завршимо и пуно брже", истиче из "Козара путеви" Дејан Гаковић.
Вриједност овог пројекта је 850 хиљада марака.
Овакви пројекти као и увијек наишли су на подршку Владе.
"На такве идеје, на комплетне идеје, потпуне идеје, гдје саучествују са нама заједно у пројекту, ресорно министарство и Јавно предузеће „Путеви“ ће увијек одговорити позитивно", рекао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Општинска управа преузела је на себе издавање грађевинске дозволе, израду стручно-техничке документације и рјешавање имовинско-правних односа.
"Прије свега са аспекта безбједности саобраћаја на овом локалитету, а са друге стране и са чињеницом да се општина Челинац развија и да се у општину Челинац Богу хвала и досељавају и нови становници и постаје све фреквентнија тачка у Републици Српској кроз коју се одвија и транзитни саобраћај", изјавио је начелник Општине Челинац Дејан Глигорић.
Са терена, надлежни упућују на стрпљење. Због радова на поменутој локацији, у наредном периоду очекују се веће гужве него иначе.
