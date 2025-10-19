Сутра око 4.000 корисника у Бијељини остаје без струје

Извор:
У Бијељини сутра струје неће имати око 4.000 корисника због годишњих планских ремонта 10-киловолтних далековода "Жељезничка", "Ковиљуше" и "Месопродукт".
Из "Електро-Бијељине“ су навели да ће корисници бити без електричке енергије од 8.00 до 15.00 часова.
Због ремонта на далеководу "Жељезничка" струје неће бити у улицама Петра Кочића, Фрушкогорска, Петра Лубарде, Симе Матавуља, Стјепана Митрова Љубише, Фрушкогорска, Солунска, Милоша Обилића, Сремска, Цара Уроша, Првог маја, Сарајевска, Толстојева, Светозара Марковића, Ђуре Јакшића.
Без електричне енергије биће и улице Јеврејска, Арсенија Чарнојевића, Пребиловачка, Цетињска, Митра Трифуновића Уче, 1. децембра, Пастерникова, Бранка
Радичевића, 18. новембра, Гетеова, дијелови улица Живојина Мишића, Димитрија Туцовића и кнегиње Милице, као и насеље Младост.
Ремонт далековода "Ковиљуше" условиће нестанак струје у улицама Душана Радовића, Војвођанска, Кумановска, Индустријска зона два и у дијеловима улица Василија
Острошког и Крушевачке.
Због радова на далеководу "Месопродукт" струје неће бити у улицама Зеке Буљубаше, Стевана Синђелића, Таковска, Васка Попе, Јанка Веселиновића, дијелу Улице Раје Бањичића и највећи дио Велике Обарске (Јелав, Стајићи, Центар, Пејићи, Огорелица, Познановићи, Буџак, Ивице, Табашница, Гај, Орао и Пољана).
