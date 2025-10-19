Logo

Сутра око 4.000 корисника у Бијељини остаје без струје

Извор:

СРНА

19.10.2025

08:15

Коментари:

0
Сутра око 4.000 корисника у Бијељини остаје без струје
Фото: АТВ

У Бијељини сутра струје неће имати око 4.000 корисника због годишњих планских ремонта 10-киловолтних далековода "Жељезничка", "Ковиљуше" и "Месопродукт".

Из "Електро-Бијељине“ су навели да ће корисници бити без електричке енергије од 8.00 до 15.00 часова.

Због ремонта на далеководу "Жељезничка" струје неће бити у улицама Петра Кочића, Фрушкогорска, Петра Лубарде, Симе Матавуља, Стјепана Митрова Љубише, Фрушкогорска, Солунска, Милоша Обилића, Сремска, Цара Уроша, Првог маја, Сарајевска, Толстојева, Светозара Марковића, Ђуре Јакшића.

Без електричне енергије биће и улице Јеврејска, Арсенија Чарнојевића, Пребиловачка, Цетињска, Митра Трифуновића Уче, 1. децембра, Пастерникова, Бранка

Радичевића, 18. новембра, Гетеова, дијелови улица Живојина Мишића, Димитрија Туцовића и кнегиње Милице, као и насеље Младост.

rite gacko

Економија

ТЕ Гацко пребацила умањени овогодишњи план производње

Ремонт далековода "Ковиљуше" условиће нестанак струје у улицама Душана Радовића, Војвођанска, Кумановска, Индустријска зона два и у дијеловима улица Василија

Острошког и Крушевачке.

Због радова на далеководу "Месопродукт" струје неће бити у улицама Зеке Буљубаше, Стевана Синђелића, Таковска, Васка Попе, Јанка Веселиновића, дијелу Улице Раје Бањичића и највећи дио Велике Обарске (Јелав, Стајићи, Центар, Пејићи, Огорелица, Познановићи, Буџак, Ивице, Табашница, Гај, Орао и Пољана).

Подијели:

Тагови:

Бијељина

struja

електрична енергија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

И радници бијељинских вртића ступили у штрајк упозорења

Градови и општине

И радници бијељинских вртића ступили у штрајк упозорења

1 д

0
Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

Сцена

Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

1 д

0
Привредници заједничким снагама изградили гостујућу трибину на стадиону ФК Радник

Градови и општине

Привредници заједничким снагама изградили гостујућу трибину на стадиону ФК Радник

1 д

0
Кашњења у исплати града бијељинским вртићима: Укупна дуговања премашују милион КМ

Градови и општине

Кашњења у исплати града бијељинским вртићима: Укупна дуговања премашују милион КМ

1 д

0

Више из рубрике

Пети сајам ''Златни плодови'' у Станарима: Да ли је година била родна?

Градови и општине

Пети сајам ''Златни плодови'' у Станарима: Да ли је година била родна?

15 ч

0
Традиционална акција добровољног давања крви у Угљевику: Одазвали се хуманитарци широм Српске

Градови и општине

Традиционална акција добровољног давања крви у Угљевику: Одазвали се хуманитарци широм Српске

15 ч

0
И радници бијељинских вртића ступили у штрајк упозорења

Градови и општине

И радници бијељинских вртића ступили у штрајк упозорења

1 д

0
Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

Градови и општине

Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Спотифај добија бесплатан ТВ канал: Спрема се и партнерство са Нетфликсом

10

36

Бразилски предсједник позвао на јачање самосталности Латинске Америке

10

36

Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

10

32

Селена Гомез се огласила због Хејли, чини се да су милијардерке поново ''у рату''

10

25

Веома су осјетљиви на неслане шале: Хороскопски знакови које је најлакше увриједити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner