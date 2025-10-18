Logo

Традиционална акција добровољног давања крви у Угљевику: Одазвали се хуманитарци широм Српске

18.10.2025

19:27

Традиционална акција добровољног давања крви у Угљевику: Одазвали се хуманитарци широм Српске
Фото: Unsplash

Из Никшића, Будве, Требиња, цијеле Србије и Српске дошли су добровољни даваоци у Угљевик. Сарадња ових друштава са хуманим циљеем-даривањем крви, траје деценијама.

''Радо се одазивамо у Републику Српску у Угљевик, дајем девети пут'', рекао је Никола Иветић, добровољни давалац крви ''Радивоје Пима'', Будва.

''Сваке године долазимо одазивамо се редовно са великом радошћу на акције Рударове и са њима имамо најдужу сарадњу'', казала је Јелена Петровић, из актива добровољних давалаца крви ''ХЕ на Требишњици'', из Требиња.

ddk dobrovoljni davaoci krvi

Градови и општине

Хуманост на дјелу: Прикупљено 66 доза крви

ДДДК ''Рудар“ из Угљевика постоји преко 40 година. У читавом региону познати су као најбоље организовано друштво чији чланови редовно дарују крв како у акцијама попут ове тако и појединачно када за то постоји потреба. Понос су и Угљевика у Републици Српској, кажу.

''Драго ми је што се људи овако одазову јер у данашње вријеме је ово једна велика ствар, ја кажем, крв се за разлику од осталог свега не може произвести'', рекао је Зоран Миловић, предсједник ДДДК ''Рудар'', Угљевик.

''Ово је данас једна од двије највеће акције, од којих се једна одржава у марту, друга у октобру, а ова у октобру је поводом крсне славе општине Угљевик и ја бих да се овим путем захвалим ДДДК на овој акцији. И ја сам добровољни давалац, ово ми је можда 13., 14. давање и наставићу и даље да дајем и да подржавам, јер је ово хуман и добра чин и знамо колико је све ово значајно за оне којима је потребна крв'', казао је Драган Гајић, начелник општине Угљевик.

ddk dobrovoljni davaoci krvi

Друштво

Прикупљено 77 доза крви

Залихе крви у Служби за трансфузијску медицину у Бијељини су стабилне, управо због оваквих акција. Захваљујући прикупљеним дозама спремни су да одговоре на све изазове.

''Што се тиче залиха крви оне су солидне, али то се никада не зна и увијек се може промијенити и никада не знате шта се иза брда ваља. Зато је наша премиса да крв чека пацијента, а не пацијент крв. Зато нам и помажу овакве акције'', рекла је др Драгана Јурошевић, спец. трансфузиолог.

Акцији коју организују даваоци из Угљевика придружили су се и гости из Србије и Црне Горе. Око 200 људи се одазвало овом позиву и биће прикупљено преко 150 боца крви.

