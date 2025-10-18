Шта је све речено на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске?

Извор:
18.10.2025
Народна скупштина Републике Српске дјелује ради заштите Устава Републике Српске и потребно је осигурати непрекидност функционисања институције предсједника Републике Српске, јасан је био Шеф клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица у име предлагача овог закона.
Сматра да је Ана Тришић Бабић најбољи кандидат за вршиоца дужности предсједника Републике Српске.
"Одлучивањем које лице ће бити вршилац дужности предсједника Републике Српске биће остварен интерес Републике да несметано функционишу републичке институције'', рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а.
Опозицији је засметало зашто је јуче приједлог за в.д. предсједника била Жељка Цвијановић, а јутрос је на колегијуму скупштине одлучено да приједлог буде Ана Тришић Бабић, иако јој нису могли ни име запамтити.
"Јутрос у 10 часова смо имали нови колегијум гдје је та одлука промијењена и приједлог је сада опет скупштинске већине, госпођица, госпођа, госпођа, извињавам се Ана Тришић Бабић'', казао је Огњен Бодирога, шеф Клуба посланика СДС-а.
Свима је јасно да овај мандат припада предсједнику Републике Српске Милораду Додику и СНСД-у, а Кристијан Шмит није имао никакво право да намеће било какве законе, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић обраћајући се посланицима. Истакла је да је Ана Тришић Бабић одличан избор јер ће се тиме сачувати позиција Републике Српске и да због уставне позиције Српске није хтјела она да буде в.д. предсједника.
Минић: Не мијењамо став, не признајемо одлуке Шмита
"Превише би се обрадовало Сарајево да сам отишла. А и ви би се превише обрадовали да сам дошла. Да урадимо оно што смо ми заједно са предсједником Додиком договорили да је у интересу Републике Српске, а то не значи да је неко капитулирао као што сте ви причали, ни да је неко урадио ово или оно нити да се неко одрекао овога или онога'', казала је Жељка Цвијановић, српски члан предсједништва БиХ.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да се посебна сједница Народне скупштине о избору вршиоца дужности предсједника Републике Српске одржава како би Република Српска остала стабилна.
"Желимо да у Републици Српској буде стабилно, не желимо нестабилност, не желимо нове монтиране процесе, не желимо нове проблеме. Ово само показује озбиљност поступања и институционални одговор Републике Српске'', рекао је Саво Минић, предсједник владе Републике Српске.
Данас у Народној скупштини јачамо државотворност Републике Српске. Ударали су 30 година на надлежности Републике Српске, а сада су по први пут ударили на институцију државне власти, порука је то министра Синише Карана.
"Они су то урадили, хтјели да у Републици Српској имамо несуверену власт, прекинуту и дјељиву власт. Предсједник републике у полупредсједничком систему Републике Српске координише и друге власти. Ако нема предсједника нема ни народне скупштине, нема ни владе. Не можете да обављате своју основну дјелатност'', казао је Синиша Каран, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.
Прије почетка свих тачака дневног реда, у Народној скупштини Републике Српске заклетву је положила Сандра Еркић из СНСД-а која ће у парламенту замијенити Зорана Стевановића.
