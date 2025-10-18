Logo

Размотрен Приједлог одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Српске

Извор:

АТВ

18.10.2025

18:03

Коментари:

0
Размотрен Приједлог одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Српске
Фото: Ustupljena fotografija

Посланици у Народној скупштини Републике Српске размотрили су Приједлог одлуке о именовању Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Српске.

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица истакао је да је циљ очување институција Српске, те поновио да мандат предсједника Републике припада СНСД-у.

"Милорад Додик ће за нас увијек бити предсједник и борили смо се свим силама да одбранимо ову позицију. Пропустили смо историјску шансу да на земљу спустимо Суд и Тужилаштво БиХ и да се не изађе на изборе, али је то одбила опозиција", рекао је Мазалица у завршној ријечи о наведеном приједлогу.

Након ове тачке дневног реда посланици ће, обједињено, разматрати Приједлог закона о престанку важења закона, по хитном поступку, и Приједлог закључака о стављању ван снаге закључака који се односе на информацију о урушавању правног поретка у БиХ кршењем Дејтонског мировног споразума од 25. децембра прошле године.

Подијели:

Тагови:

Ana Trišić Babić

NS RS

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Минић: Не мијењамо став, не признајемо одлуке Шмита

Република Српска

Минић: Не мијењамо став, не признајемо одлуке Шмита

2 ч

0
Стевандић: Народна скупштина ће и данас донијети одлуку која обавезује

Република Српска

Стевандић: Народна скупштина ће и данас донијети одлуку која обавезује

2 ч

0
Стевандић: Скупштина доноси одлуке и управља процесима, чувамо институције Српске

Република Српска

Стевандић: Скупштина доноси одлуке и управља процесима, чувамо институције Српске

3 ч

0
Божица Живковић Рајилић реизабрана за предсједника

Република Српска

Божица Живковић Рајилић реизабрана за предсједника

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 18.10.2025.

18

53

Милорад Додик запјевао велики хит на једном весељу

18

36

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

18

33

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

18

33

Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner