Размотрен Приједлог одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Српске

Посланици у Народној скупштини Републике Српске размотрили су Приједлог одлуке о именовању Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Српске.
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица истакао је да је циљ очување институција Српске, те поновио да мандат предсједника Републике припада СНСД-у.
"Милорад Додик ће за нас увијек бити предсједник и борили смо се свим силама да одбранимо ову позицију. Пропустили смо историјску шансу да на земљу спустимо Суд и Тужилаштво БиХ и да се не изађе на изборе, али је то одбила опозиција", рекао је Мазалица у завршној ријечи о наведеном приједлогу.
Након ове тачке дневног реда посланици ће, обједињено, разматрати Приједлог закона о престанку важења закона, по хитном поступку, и Приједлог закључака о стављању ван снаге закључака који се односе на информацију о урушавању правног поретка у БиХ кршењем Дејтонског мировног споразума од 25. децембра прошле године.
