Минић: Не мијењамо став, не признајемо одлуке Шмита

18.10.2025
16:35
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је на посебној сједници Народне скупштине о избору вршиоца дужности предсједника Републике Српске, да није дошло до промјене било којег званичног става Српске јер се и даље не признају одлуке Кристијана Шмита, као ни пресуда Суда БиХ.
"Нама је Милорад Додик изабрани предсједник, али схватите да постоји нешто што је политика и реакција на ситуацију. Није се мијењао наш однос према Америци већ се мијењала Америка. Имамо добе односе са Русијом и Мађарском", рекао је Минић.
Он каже да су вођени процеси који су довели до овог политичког тренутка, да сви схвате шта се дешава у БиХ.
"Не расправљамо се ми на нивоу шта је ко рекао, већ о ставовима. Прихватам неке ставове и опозиције. Нисам никада ишао лично, али не треба правити причу око свега као што ви покушавате", истакао је Минић.
Он је навео да му нису јасни контрадикторни ставови опозиције, јер су раније позивали да се изабере вршиоца дужности предсједника Републике Српске, а данас поручују да то неће подржати.
"Похвалио сам став ПДП-а који је рекао да овај мандат припада СНСД-у. Важно је да направимо причу да завршимо то ако мандат припада СНСД-у", каже Минић.
Осврћући се на критике опозиције о раду Народне скупштине, Минић је истакао да није тачно да се нису доносила законска рјешења у овој години, али и указао да политички процеси диктирају и овај дио.
"Спреман је низ законских рјешења, али није тачно да Народна скупштина није радила", поручио је Минић.
