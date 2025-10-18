Цвијановић: Улазимо у фазу гдје Српска неће бити крива, мијењају се времена

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске да поједине акте потребно ставити ван снаге и поручила да се улази у друго полувријеме у којем ће ствари бити много повољније по Српску.
"Једноставно ћемо то објаснити нашим грађанима. Имамо план. Сваки посланик владајуће коалиције сигуран је због чега то радимо. То је у интересу Републике Српске, као што је било и онда када смо доносили те акте ", рекла је Цвијановићева.
Цвијановић је рекла да народ вјерује да је ово озбиљан тренутак и да Република Српска треба одговорити институционално на све што је наметнуто, те указала да кризу није изазвала Српска већ неизабрани странац.
"Улазимо у фазу гдје Република Српска неће бити крива. Мијењају се времена", рекла је Цвијановићева.
Цвијановић каже да свака политичка организација иде на изборе, представља свој програм и добија повјерење грађана, а да они који не могу остварити побједу организују протесте, траже пребројавање врећа и дјеловање ОХР-а.
"Поступак против Додика био је прилика да се правосуђе покаже и да буде на висини задатка. Нису положили тај испит јер су поступали по одлукама неименованог странца", рекла је Цвијановићева.
Указала је да је ово јединствен примјер у свијету да неко буде осуђен јер не поштује одлуке неименованог странца.
"Милорад Додик је прошао кроз процес из два разлога. Први да се пружи шанса правосуђу. Друго, да доведе ствари до апсурда", нагласила је Цвијановићева.
