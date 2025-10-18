Logo

Цвијановић: Улазимо у фазу гдје Српска неће бити крива, мијењају се времена

Извор:

АТВ

18.10.2025

15:35

Коментари:

0
Цвијановић: Улазимо у фазу гдје Српска неће бити крива, мијењају се времена
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске да поједине акте потребно ставити ван снаге и поручила да се улази у друго полувријеме у којем ће ствари бити много повољније по Српску.

"Једноставно ћемо то објаснити нашим грађанима. Имамо план. Сваки посланик владајуће коалиције сигуран је због чега то радимо. То је у интересу Републике Српске, као што је било и онда када смо доносили те акте ", рекла је Цвијановићева.

Цвијановић је рекла да народ вјерује да је ово озбиљан тренутак и да Република Српска треба одговорити институционално на све што је наметнуто, те указала да кризу није изазвала Српска већ неизабрани странац.

"Улазимо у фазу гдје Република Српска неће бити крива. Мијењају се времена", рекла је Цвијановићева.

Цвијановић каже да свака политичка организација иде на изборе, представља свој програм и добија повјерење грађана, а да они који не могу остварити побједу организују протесте, траже пребројавање врећа и дјеловање ОХР-а.

"Поступак против Додика био је прилика да се правосуђе покаже и да буде на висини задатка. Нису положили тај испит јер су поступали по одлукама неименованог странца", рекла је Цвијановићева.

Указала је да је ово јединствен примјер у свијету да неко буде осуђен јер не поштује одлуке неименованог странца.

"Милорад Додик је прошао кроз процес из два разлога. Први да се пружи шанса правосуђу. Друго, да доведе ствари до апсурда", нагласила је Цвијановићева.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

NSRS

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Де Лука: Укидање америчких санкција значајан корак ка правичности

Република Српска

Де Лука: Укидање америчких санкција значајан корак ка правичности

1 ч

0
Бодирога: Рјешавању проблема требало приступити одговорније

Република Српска

Бодирога: Рјешавању проблема требало приступити одговорније

2 ч

4
Минић: Циљ нам је да Српска остане стабилна

Република Српска

Минић: Циљ нам је да Српска остане стабилна

2 ч

0
Црнадак против Црнадка: Насјео на своју подвалу, па насамарен у НСРС

Република Српска

Црнадак против Црнадка: Насјео на своју подвалу, па насамарен у НСРС

2 ч

8
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

00

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

15

54

Божица Живковић Рајилић реизабрана за предсједника

15

54

Стевандић: Скупштина доноси одлуке и управља процесима, чувамо институције Српске

15

45

Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

15

42

Ледо повлачи производ са тржишта, купцима савјетује да га не конзумирају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner