Де Лука: Укидање америчких санкција значајан корак ка правичности

18.10.2025
14:21
Коментари:0
Бивши федерални тужилац из САД-а Мартин Де Лука прокоментарисао је укидање америчких санкција за четири особе из Републике Српске, те додао да је ово значајан корак ка правичности и стабилности на Балкану.
- Сједињене Америчке Државе управо су укинуле санкције за четири лидера из Републике Српске у Босни, чиме су направиле значајан корак ка правичности и стварној стабилности на Балкану. Годинама су неизабрани страни званичници користили "правни рат" да маргинализују популарне лидере попут /предсједника Републике Српске/ Милорада Додика, користећи судове као оружје да лише народ њихових демократски изабраних лидера. То су чинили тражећи награду "онеспособљавања за кандидатуру" на изборима оних који су највероватније победили. Овај потез почиње да успоставља равнотежу и демократски легитимитет - истиче Де Лука у објави на друштвеној мрежи Икс.
The United States just lifted sanctions on four officials from Bosnia’s Serb Republic, taking a major step toward fairness and real stability in the Balkans.— Martin De Luca (@emd_worldwide) October 18, 2025
For years, unelected foreign officials have used “lawfare” to sideline popular leaders like @MiloradDodik by weaponizing…
Наводи да предсједник САД-а Доналд Трамп разумије да мир долази из суверенитета и сагласности, а не из бескрајног страног мијешања.
- Када лидери сваке заједнице могу да се такмиче на равноправној основи било у БиХ, Бразилу или било гдје, демократија побеђује - додаје он.
