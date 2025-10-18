Logo

Де Лука: Укидање америчких санкција значајан корак ка правичности

18.10.2025

14:21

Де Лука: Укидање америчких санкција значајан корак ка правичности

Бивши федерални тужилац из САД-а Мартин Де Лука прокоментарисао је укидање америчких санкција за четири особе из Републике Српске, те додао да је ово значајан корак ка правичности и стабилности на Балкану.

- Сједињене Америчке Државе управо су укинуле санкције за четири лидера из Републике Српске у Босни, чиме су направиле значајан корак ка правичности и стварној стабилности на Балкану. Годинама су неизабрани страни званичници користили "правни рат" да маргинализују популарне лидере попут /предсједника Републике Српске/ Милорада Додика, користећи судове као оружје да лише народ њихових демократски изабраних лидера. То су чинили тражећи награду "онеспособљавања за кандидатуру" на изборима оних који су највероватније победили. Овај потез почиње да успоставља равнотежу и демократски легитимитет - истиче Де Лука у објави на друштвеној мрежи Икс.

Наводи да предсједник САД-а Доналд Трамп разумије да мир долази из суверенитета и сагласности, а не из бескрајног страног мијешања.

- Када лидери сваке заједнице могу да се такмиче на равноправној основи било у БиХ, Бразилу или било гдје, демократија побеђује - додаје он.

Мартин Де Лука

Америчке санкције

