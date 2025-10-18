Додик: У кабинету данас најдража делегација

Извор:
СРНА
18.10.2025
13:20
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик у свом Кабинету угостио је данас малишане, за које кажу да су најдража делегација.
Од свих озбиљних разговора које сам икад имао, ово је најозбиљнији. Нема важнијих гостију, нити топлијих сусрета. Срце ми је пуно - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Данас сам у свом кабинету имао част да примим најдражу делегацију. Од свих озбиљних разговора које сам икад имао, ово је најозбиљнији. Нема важнијих гостију, нити топлијих сусрета. Срце ми је пуно. pic.twitter.com/FEhbodDLt4— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 18, 2025
