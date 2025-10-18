Logo

Додик: У кабинету данас најдража делегација

СРНА

18.10.2025

13:20

Додик: У кабинету данас најдража делегација
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик у свом Кабинету угостио је данас малишане, за које кажу да су најдража делегација.

Од свих озбиљних разговора које сам икад имао, ово је најозбиљнији. Нема важнијих гостију, нити топлијих сусрета. Срце ми је пуно - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Милорад Додик

Република Српска

djeca

