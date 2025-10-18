Намирнице које спречавају настанак сиједих

18.10.2025
13:00
Коментари:0
Појава сиједе косе умије да изненади, нарочито ако се деси раније него што бисмо очекивали. Дерматолози су открили да на појаву сиједих доста утиче исхрана, а ево детаљног списка које намирнице помажу да се то деси што касније.
Дерматолози су објаснили да генетика има значајну улогу, али да на прерано сједење утичу и слободни радикали у организму, оксидативни стрес, па чак и исхрана. Недостатак одређених витамина и минерала може успорити или пореметити производњу меланина, пигмента који даје боју нашој коси.
- Недостатак витамина може допринети прераном сједењу јер ремети производњу меланина и изазива оксидативни стрес у фоликулима длаке - објашњава Саманта Дијерас, директорка нутриционистичких служби у болници Маунт Синај у Њујорку.
У одсуству кључних нутријената, ћелије које производе пигмент могу постати оштећене или дисфункционалне, што доводи до губитка боје - додала је.
Здравље
Стручњаци откривају: Масна јетра је пут ка дијабетесу
Наравно, исхрана није чаробно рјешење. Стручњаци наглашавају да конзумирање одређених намирница може помоћи репигментацији и здрављу косе, али да то представља само један дио слагалице. Ипак, постоје врсте хране које вреди уврстити у јеловник ако желите да подржите природну боју и виталност косе, пише Хеалтлине.
Храна богата бакром
Пробајте: џигерицу, остриге, кромпир, гљиве
Бакар је кључан за синтезу меланина, а његов недостатак може смањити производњу пигмента у коси. Један кромпир садржи око 675 микрограма бакра, а пола шоље куваних гљива око 650 микрограма. Остриге су изузетно богате овим минералом (4.850 мцг на 85 г), док 85 г јунеће џигерице садржи чак 12.400 мцг бакра.
Храна богата гвожђем
Пробајте: црвено месо, пилетину, пасуљ, сочиво, шпинат
Гвожђе је неопходно за производњу меланина, па његов недостатак може утицати на то да коса изгуби пигмент. Порција од 85 г црвеног меса садржи око 2,5 мг гвожђа, док пилетина има око 1 мг. Од биљних извора, одличан избор су махунарке - пола шоље леблебија садржи 2,4 мг, а сочива 3,3 мг гвожђа.
Храна богата витамином Д
Пробајте: лосос, сардине, млијеко, сок од поморанџе
Витамин Д игра велику улогу у здрављу косе, а његов мањак може узроковати губитак косе и прерано сједење. Низак ниво витамина Д утиче на функцију меланоцита, ћелија које производе пигмент.
Занимљивости
Свештеник Душан благословио Србина да ожени своју тетку: "Вама је све дозвољено послије овог"
Порција лососа садржи 383–570 ИУ витамина Д, док конзерва сардина има око 164 ИУ. Чаша млијека садржи 115 ИУ, а сок од наранџе 100 ИУ.
Храна богата витамином Б12
Пробајте: шкољке, пилећу џигерицу, сардине
Витамин Б12 доприноси оксигенацији фоликула длаке и одржава пигментацију. Недостатак овог витамина може довести до губитка боје. Сардине су одличан извор - конзерва садржи 8,2 мцг витамина Б12. Шкољке имају око 17 мцг, док пилећа џигерица предњачи са чак 70,7 мцг по порцији.
Храна богата фолатом (витамин Б9)
Пробајте: јунећу џигерицу, спанаћ, црнооки грашак
Фолна киселина је важна за правилно функционисање ДНК и метаболизма. Када је организам лишен овог витамина, то се може одразити на здравље и боју косе. Пола шоље куваног спанаћа садржи 131 мцг фолне киселине, црнооки грашак 105 мцг, а јунећа џигерица око 215 мцг у 85 г.
Иако ниједна намирница не може потпуно спријечити појаву сиједе косе, правилна исхрана, довољно сна и смањење стреса могу значајно успорити процес. Како каже дерматолошкиња Морган Рабах, најбољи савјет за лијепу и здраву косу исти је као и за цјелокупно здравље:
- Једите разноврсно, брините о себи и свом одмору и ваша коса ће вам бити захвална.
Савјети
7 ч0
Савјети
8 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
00
15
54
15
54
15
45
15
42
Тренутно на програму