ТикТок комичар Стив Бридгес преминуо у сну: Стварно га више нема

18.10.2025
12:29
Коментари:0
Амерички комичар Стив Бридгес, који је на платформи ТикТок имао више од два милиона пратитеља, преминуо је у 41. години. Вијест о његовој смрти емотивним видеозаписом на његовом профилу потврдила је супруга Челси (Chelsey).
Челси је изјавила да је Бридгес преминуо 15. октобра, "мирно у сну", док је лежао на каучу у њиховом дому.
Полицијска управа у Пиорији, држава Илиноис, потврдила је да је смрт била природна.
@stevebridges
He’s really gone. There’s no news story. He wasn’t a Hollywood personality. He was a family man who loved to make people laugh. This is real. He died peacefully sleeping on our couch. Thank you all. ♬ original sound - Steve Bridges
У дирљивој објави, супруга је захвалила његовим фановима.
"Оно што сте видјели на интернету били су само ликови које је он стварао… Био је најпажљивији отац и најбољи супруг", поручила је.
У опису видеа додала је: "Стварно га више нема. Није био холивудска личност. Био је породични човјек који је волио насмијавати људе… Хвала вам свима".
@stevebridges
Yeah, that is how I like to get down! ♬ original sound - Steve Bridges
Бридгес је креирао препознатљиве скечеве и ПОВ-стил видеа који су му донијели популарност на друштвеним мрежама.
Његова смрт оставља велику празнину у online заједници и међу његовим пратитељима, преносе медији.
