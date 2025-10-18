Logo

ТикТок комичар Стив Бридгес преминуо у сну: Стварно га више нема

18.10.2025

12:29

ТикТок комичар Стив Бридгес преминуо у сну: Стварно га више нема
Фото: Printscreen/TikTok

Амерички комичар Стив Бридгес, који је на платформи ТикТок имао више од два милиона пратитеља, преминуо је у 41. години. Вијест о његовој смрти емотивним видеозаписом на његовом профилу потврдила је супруга Челси (Chelsey).

Челси је изјавила да је Бридгес преминуо 15. октобра, "мирно у сну", док је лежао на каучу у њиховом дому.

Полицијска управа у Пиорији, држава Илиноис, потврдила је да је смрт била природна.

@stevebridges

He’s really gone. There’s no news story. He wasn’t a Hollywood personality. He was a family man who loved to make people laugh. This is real. He died peacefully sleeping on our couch. Thank you all.

♬ original sound - Steve Bridges

У дирљивој објави, супруга је захвалила његовим фановима.

"Оно што сте вид‌јели на интернету били су само ликови које је он стварао… Био је најпажљивији отац и најбољи супруг", поручила је.

У опису видеа додала је: "Стварно га више нема. Није био холивудска личност. Био је породични човјек који је волио насмијавати људе… Хвала вам свима".

@stevebridges

Yeah, that is how I like to get down!

♬ original sound - Steve Bridges

Бридгес је креирао препознатљиве скечеве и ПОВ-стил видеа који су му донијели популарност на друштвеним мрежама.

Његова смрт оставља велику празнину у online заједници и међу његовим пратитељима, преносе медији.

