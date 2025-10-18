Logo

Миљана Кулић преварила продавачицу у Нишу за 250 КМ

Миљана Кулић преварила продавачицу у Нишу за 250 КМ

Ријалити учесник Иван Маринковић испричао је како је Миљана Кулић на превару од продавачице из једне радње у Нишу узела 15.000 динара (250 КМ) и све прокоцкала.

Ријалити учесник Иван Маринковић прошле вечери био је једна од главних тема у "Елити 9", а док су цимери коментарисали његово очинство, Миљана Кулић се укључивала у разговор тврдећи да Иван нема никакав осјећај за њиховог сина Жељка.

miljana kulic

Сцена

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

Маринковић није остао дужан Кулићевој, па је јавно испричао да је Миљана украла школски ранац како би имала новац за коцкање.

Иако је Кулићева све негирала Иван је до детаља описао цијелу ситуацију која се догодила док су Жељку куповали неопходне ствари за полазак у први разред.

Луна Ђогани-06092025

Сцена

Луна Ђогани на ивици суза због Јелене Карлеуше

- Куповали смо те ствари, док је Миљана сваки дан спавала од ујутру до увече. Ја сам устајао наравно и водио Жељка сваки дан, нема тамо пуно избора, куповали смо оно што треба. Марија је куповала и каже Марија, долази и тресе се: "Звали су ме из продавнице у који идемо стално да је ушла Миљана у радњу и да је дошла на касу са ранцем и рекла продавачици: Молим вас, овај ранац је моја мама јуче купила, па смо схватили да му овај не треба, је л' можете да ми вратите новац?", она је рекла да нема рачун и жена јој је на основу онога што зна исплатила 15.000 динара или колико већ, па је она искоцкала - рекао је Иван, па наставио:

Ruža

Култура

Умрла легендарна глумица у 86. години

- Након тога су људи видели да им фали један ранац, вратили су камеру, окренули су Марију телефоном, значи Миљана је узела ранац са полице и отишла на касу да га исплати. Ја сам одвезао Марију да врати тај новац - рекао је Иван.

Миљана, која после "Елите 9" планира да покрене два бизниса, бранила се да то није истина, већ да је једино тачно да је њена мајка плаћала њене дугове док се коцкала.

