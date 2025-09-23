Logo

Нови ријалити учесник бацио око на Уроша Станића

Извор:

Информер

23.09.2025

20:59

Коментари:

0
Нови ријалити учесник бацио око на Уроша Станића
Фото: Youtube/ screenshot

Ријалити учесник Дејан Кетић је у поверењу рекао Бориславу Терзићу Терзи да му се свиђа Урош Станић, а он је то пренио даље цимерима.

Девета сезона "Елите" је почела прије десет дана, а љубавне афере у Бијелој кући су почеле увелико да се нижу.

Један ријалити учесик је направио праву пометњу међу својим цимерима. Дејан Кетић је на почетку "Елите 9" признао да му се свиђа Анастасија, али је сада дошло до преокрета.

Ресторан

Свијет

Несвакидашњи напад у ресторану: Гост одбио платити рачун, па изгризао власника

Како се шушка по имању, он је бацио око на Уроша Станића. Наиме, Дејан се повјерио Терзи како му се свиђа Станић, а он је то одмах пренио роботу Тоши, као и појединим цимерима.

Да ли ће доћи до везе међу њима или је све то намјерно рекао само због ријалитија, остаје нам да испратимо.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Урош Станић

elita

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Одбацујемо тврдње Марте Кос да Српска спроводи сецесионизам"

Република Српска

"Одбацујемо тврдње Марте Кос да Српска спроводи сецесионизам"

1 ч

0
Минић: Ово што се дешава у БиХ не познаје ниједна савремена историја

Република Српска

Минић: Ово што се дешава у БиХ не познаје ниједна савремена историја

1 ч

0
Бака унука породица

Друштво

"Модерним" бакама не пада на памет да чувају унуке, оне желе да уживају а не да се муче

1 ч

0
Чувари плаже серија

Култура

Потврђени планови за ново снимање серије ''Чувари плаже''

1 ч

0

Више из рубрике

Дарко Лазић се прије пјевања бавио овим занатом

Сцена

Дарко Лазић се прије пјевања бавио овим занатом

2 ч

0
Милић Вукашиновић открио праву истину о здрављу након ампутације ноге

Сцена

Милић Вукашиновић открио праву истину о здрављу након ампутације ноге

3 ч

0
Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

Сцена

Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

4 ч

0
Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести

Сцена

Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

34

Ова земља има више коња него људи

22

30

Српски фудбалер погинуо на грађевини

22

23

Није позвала радну колегиницу на свадбу, а онда је услиједио пакао

22

22

Ова два страха из дјетињства могу се одразити на квалитет ваше љубавне везе

21

55

Инфлуенсерка проговорила о путовању у Јапан: "Нико не прича и нико не једе док је у возу"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner