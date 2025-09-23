Нови ријалити учесник бацио око на Уроша Станића

Извор:
Ријалити учесник Дејан Кетић је у поверењу рекао Бориславу Терзићу Терзи да му се свиђа Урош Станић, а он је то пренио даље цимерима.
Девета сезона "Елите" је почела прије десет дана, а љубавне афере у Бијелој кући су почеле увелико да се нижу.
Један ријалити учесик је направио праву пометњу међу својим цимерима. Дејан Кетић је на почетку "Елите 9" признао да му се свиђа Анастасија, али је сада дошло до преокрета.
Како се шушка по имању, он је бацио око на Уроша Станића. Наиме, Дејан се повјерио Терзи како му се свиђа Станић, а он је то одмах пренио роботу Тоши, као и појединим цимерима.
Да ли ће доћи до везе међу њима или је све то намјерно рекао само због ријалитија, остаје нам да испратимо.
(информер)
