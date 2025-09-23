Минић: Ово што се дешава у БиХ не познаје ниједна савремена историја

Извор:
РТРС
23.09.2025
20:48
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић поручио је у Београду током манифестације "Дани Српске у Србији" да се у Србији осјећа као код куће, те да су Република Српска и Србија заиста јединствене.
"Од заједничке сједнице, преко Дана заставе, па све до данашње манифестације "Дани Српске у Србији", могу рећи да се осјећам као код куће - и то осјећам и по вашим погледима, и по осмјесима, и по свему што заједно радимо. Али не смијемо заборавити да је 1992. године, када смо пробијали коридор, било много теже. Данас наша два предсједника имају тако добре идеје – да Бањалуку и Београд, које смо тада спајали да бисмо имали пут живота, сада спојимо аутопутем. Хвала Србији, хвала предсједнику Вучићу и народу Србије што препознају важност оваквог пројекта, и што препознају да нема ниједне општине у Српској у којој Србија и Александар Вучић нисте нешто урадили", рекао је Минић.
Истиче да се та помоћ није огледала само у новчаним износима, већ да на сваком кораку постоји неки детаљ који грађане Српске подсјећа да има браћу у Србији.
Култура
Потврђени планови за ново снимање серије ''Чувари плаже''
"Нема те границе коју ми не можемо превазићи. Ако је ријека - градимо мостове, ако је администрација – имамо сарадњу. На нама је да, без обзира на свакодневну сарадњу наших грађана, организујемо и овакве манифестације. Желим да похвалим Представништво Српске у Србији, које на предан начин организује ову манифестацију, како бисмо још више повезали наше капацитете - и у привреди, и у култури, и у свим сегментима који спајају наша два народа", нагласио је Минић.
Додаје да је био много пута у Србији и да никада није осјетио да није дио једног народа.
"Погледајте наше двије заставе: наша застава је имала двоглавог орла и круну Немањића. И онда, упркос томе, имамо институције које нас стално покушавају раздвојити. А ми - ми желимо да будемо једно. И зар је могуће да постоји неко ближи од нас самих? Под овим заставама смо били у свим ратовима - увијек на правој страни. И тада су се наши преци борили искључиво за слободу", каже Минић.
Поручује да од потписивања Дејтонског мировног споразума па све до данас, савремена историја не познаје облик колонијанизма и наметања одлука какав је присутан у БиХ.
"Ово што се дешава у БиХ не познаје ниједна савремена историја. То је облик колонијализма, наметања одлука, одузимања права. И када ми желимо да будемо са Србијом, да будемо јачи – наилазимо на осуду. Све што кажемо - неко осуђује. Али нас то не интересује. Ове заставе, ова вјера, ова култура – нема ничега што нас може раздвојити", рекао је Минић.
Свијет
Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ
Додаје да народ Србије и Републике Српске уједињени чувају национални идентите.
"Ми, уједињени и јединствени, чувамо наш национални идентитет. А саборни – чувамо нашу душу и вјеру. И идемо правим путем, јер сви они који су се за ове заставе борили – били су такви", закључио је Минић.
(РТРС)
Друштво
1 ч0
Култура
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
6 ч11
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
34
22
30
22
23
22
22
21
55
Тренутно на програму