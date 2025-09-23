Logo

Под слоганом "Пут саборности" отворена манифестација Дани Српске у Србији

Извор:

СРНА

23.09.2025

20:39

Коментари:

0
Manifestacija Dani Srpske u Srbiji
Фото: АТВ

Манифестација "Дани Српске у Србији" свечано је отворена вечерас у Београду у присуству званичника Србије и Републике Српске.

Као домаћин манифестације обратио се шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић, који је позвао на саборност и јединство.

Благослов Његове светости патријарха српског Порфирија пренио је викарни епископ новобрдски Иларион, поручивши да је СПЦ увијек била и биће уз народ Републике Српске и да сви заједно морамо да учинмо све за очување мира и спокојну будућност нараштаја.

Изасланик предсједника Србије Милош Вучевић истакао је у обраћању да је Република Српска више од политичког ентитета - она је споменик жртви, аманет у будућност.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Перу

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да Срби уједињени чувају свој национални идентитет.

Свечаности присуствују највиши представници Српске и Србије, министри двије владе, представници Покрајинске владе Војводине, народних скупштина Републике Српске и Србије, генерали војске и полиције, дипломатског кора, академици, истакнути умјетници, привредници и друге званице.

Под слоганом "Пут саборности" овогодишњи Дани Српске у Србији биће одржани у Београду и још 12 градова, гдје ће бити приказани програми из Републике Српске.

Снијег

Друштво

Метеоролози већ причају о снијегу: Гдје ће га бити највише

Предвиђен је и сусрет привредника, а биће представљени и туристички потенцијали Републике Српске.

У оквиру свечаног отварања биће изведен умјетнички програм "Пут саборности", а наступиће Ансамбл народних игара и песама Србије "Коло" из Беграда, Ансамбл народних игара и пјесама "Веселин Маслеша" из Бањалуке, сопран Лидија Јелисић Симеуновић и глумци Нина Граховац и Александар Лазић.

Коментари (0)
