Будимир и Кострешевић на међународном сајму "ПАРТНЕР 2025"

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције РС Синиша Кострешевић данас су посјетили међународни сајам наоружања и војне опреме „ПАРТНЕР 2025“, који се одржава од 23. до 26. септембра на Београдском сајму, под покровитељством Министарства одбране Републике Србије.
Као један од највећих регионалних сајмова, „ПАРТНЕР 2025“ представља централно мјесто сусрета представника одбрамбене индустрије из земље и иностранства, са циљем размјене искустава, јачања сарадње и представљања најсавременијих достигнућа у области војне технологије.
Посебну пажњу изазвало је учешће припадника нашег САЈ-а, који су представили своју опрему, савремено оружје и специјално возило „Вихор“, демонстрирајући висок ниво обучености и оперативне спремности.
