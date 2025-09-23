Заказана посебна сједница Народне скупштине: Ово ће бити главна тема

Извор:
АТВ
23.09.2025
14:06
Коментари:0
Народна скупштина Републике Српске одржаће сутра посебну сједницу са почетком од 14 часова на којој ће главна тачка бити став Скупштине о расписаним пријевременим изборима.
Разлог посебне сједнице је упозорење ЦИК-а да изборе могу провести и на мјестима у ФБиХ, циљ је да се избјегну подјеле у Републици Српској, наводе из ове законодавне институције.
Посебна сједница је посљедица тога што није постигнуто јединство партија у Српске, поручује предсједник НСРС Ненад Стевандић.
"Гора би било да сједимо скрштених руку и да гледамо да предсједника Српске неко бира у сарадњи са Кристијаном Шмитом. Не можемо мијењати предсједника без оставке. Треба да се гања Додик и да се пита да ли ће поднијети оставку. Народна скупштина не може да шаље политичке поруке него да доноси одлуке, колико год нам било неугодно", рекао је Стевандић и поручио да је овај мандат власништво кандидата СНСД-а.
Он поручује да нисмо спремни да нас прљаве игре и трикови стављају у подређени положај.
"Можете нас критиковати колико желите, али ово нема везе с поштовањем Уставног суда и Кристијана Шмита, него са заштитом Републике Српске. Не смијемо дозволити да Српском управља неко ко нема подршку народа", рекао је Стевандић.
На питање да ли ће странке владајуће коалиције учествовати на изборима, Стевандић одговара: "Муслимани никад не једу свињетину осим у тренутку кад могу умријети од глади".
На дневном реду ће се наћи и тачка разрјешења потпредсједника НСРС Мирсада Дуратовића из СДП-а, као и избор потпредсједника Владе Српске.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
22 ч0
Република Српска
1 д5
Република Српска
2 д5
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
21 ч0
Република Српска
22 ч0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
22
16
19
16
19
16
17
Тренутно на програму