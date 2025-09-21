Додик објаснио зашто Давор Прањић потписује указе

Извор:
АТВ
21.09.2025
09:19
Коментари:5
Предсједник Републике Српске Милорад Додик објаснио је зашто потпредсједник Давор Прањић потписује указе.
Објава у Службеном гласнику коју потписује Прањић изазвала је бројне реакције како опозиције у Републици Српској, тако и власти у Сарајеву са тврдњама да Милорад Додик више није предсједник Републике, а да овлашћење којим је дато да потпредсједник Српске потписује законе крши Устав.
"Господин Прањић је коректан момак који ради свој посао. Он је и раније потписивао указе. Сада смо невољно и неправно у ситауцији у којој сада ти у Сарајеву чекају формалан разлог да би ме поново угурали у процес и мрцварили тврдећи да ја кршим њихове одлуке. Тај процес и даље траје, сада идемо на Уставни суд који је такав какав је. Онда ћемо вјероватно то завршавати на европском Суду за људска права. Предсједник Републике Српске је Милорад Додик, изабран на демократским изборима и то је воља народа. Против воље народа се не може борити судским одлукама. Али, имамо ту неправду каква је таква каква је. Имате плашљивог Шмита који хода по канцеларијама разних амбасадора и говори како није хтио да се све то деси него га је натјерао Марфи. Имате и посљедице свега тога. Све то се не би десило да су муслимани-Бошњаци држали до нечега што се зове право и Устав. Сад смо дошли у ситуацији да су они прихватили нешто што је неправно", рекао је Додик.
Република Српска
Прањић потписао указ умјесто Додика
Он поручује да Република Српска не смије дозволити да се осјећа застој у доношењу правних аката и да је јасно да посао који ради потпредсједник искључиво везан за потписивање указа.
"Све остале ствари обављам ја и то ћу да наставим. Људи морају да схвате да нисмо хтјели да им дамо прилику да поново оргијају и затварају границе. Морамо остати овдје слободи да би могли да се боримо против неправде. Ови који о томе говоре су итекако жељели да сам ја потписао указ, па би онда рекли дај тужилаштво, дај нови процес, забрану путовања.. Ко хоће да разумије нека разумије, ко неће не мора. За оне којима сам предсједник предсједник сам, за оне којима нисам никада нећу ни бити", рекао је Додик.
Он поручује да има разних гадова у Републици Српској који свашта причају, чак и професора права који измишљају.
"Влада Српске је формирана у складу са Уставом и правом. Сада причају да када је донесена судска одлука да је тада све престало, што није тачно. Ако је тако, зашто је онда ЦИК морао да одузима мандат ако је све то било завршено одлуком Суда? Зашто је Суд на нашу жалбу да ЦИК нема право да одузме мандат демократски добијен донио одлуку да је ЦИК у праву? Чин одузимања мандата је искључиво везан за одлуку ЦИК-а, а онда они хоће да кажу да чим се појави нешто ми се одмах предамо. Имате неке људе који загађују јавни простор", рекао је Додик и поручио:
"Потпредсједник ће наставити у овој консталацији односа да потписује указе искључиво из техничких разлога. Сваки мој потпис доводи ме у позицију да муслимани тужиоци одмах процесуирају и онда пошто сам првостепено осуђен како сам осуђен, а по њима то кршим поново био бих осуђен на три године затвора. Па кажу да се бојим. Милорад Додик се не боји, само нећу да испаднем глуп."
Република Српска
5 ч0
Србија
21 ч1
БиХ
21 ч3
Србија
21 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
22 ч0
Република Српска
22 ч0
Република Српска
1 д3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму