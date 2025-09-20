Тројка опет (и само) о Додику: Најављују опоравак Републике Српске

20.09.2025
Странке Тројке (СДП, НС и НиП) у заједничком саопштењу за јавност поново о Милораду Додику. Крај и почетак седмице у Сарајеву увијек је исти, а једино на чему опстаје уздрмана ФБиХ коалиција је управо СНСД и Милорад Додик.
"Затворен је политички круг Милорада Додика, осуђеног националистичког сецесионисте и кључног реметилачког фактора у политичком, економском и друштвеном простору Босне и Херцеговине. Суочен са снагом државних институција, политичком изолацијом, коначном судском пресудом, престанком мандата предсједника ентитета РС и параноидном личном перспективом, грађанин Додик је у тајности, супротно од јавног бусања у прса, пренио овлаштења на потпредсједника ентитета РС", наводе из Тројке.
Тиме је, додају, започео процес окончања политичке каријере човјека који је своје политичко и јавно дјеловање темељио на сталном изазивању конфликата, мржње и нетрпељивости међу људима, атакујући на достојанство и углед људи и читавих народа.
Става су да је коначни резултат Додиковог дјеловања дистопијско друштво у које је претворио Републику Српску, којој ће требати године да се врати из понора моралног, политичког и економског ништавила.
"Један од битних фактора који је значајно допринио сада већ извјесном коначном одласку Додика са политичке сцене БиХ јесте стратешка и чврста одлука странака Тројке о трајном прекиду било какве сарадње са СНСД-ом, што је била јасна порука свим судионицима политичких процеса у БиХ и посебно појединим представницима међународне заједнице, да је коначно завршена ера попуштања и политичке реанимације Додика сваки пут када би извршио атак на мир, стабилност, уставни поредак, европске интеграције и економски напредак БиХ", истичу.
Даље наводе како је конзистентан, аргументован и квалитетно презентован став Тројке о разлозима раскида сарадње са Додиком и СНСД-ом резултирао, на међународном нивоу, даљом изолацијом и увођењу санкција Додику и његовим јатацима од стране већег броја моћних западних демократских држава, као и успостављању сарадње са странкама опозиције из ентитета РС, на бх. нивоу, чиме је квалитативно промијењен однос према важним питањима мира, стабилности, ЕУ интеграција и економског развоја.
"Сада је важно да се настави са успостављањем нормалне сарадње на институционалном и људском нивоу како би се што је могуће прије санирале посљедице девастирајуће Додикове политике, како би Босна и Херцеговина, као држава равноправних народа и једнакоправних грађана, кренула путем трајног мира, даље демократизације и прихватања европских вриједности и принципа владавине права", поручују из странака Тројке.
Коментари негативни
Тројкаше планове замијенила је прича искључиво о Милораду Додику. Све најаве о будућности свеле су се на један папир на којем пише само СНСД. Ни анкете нису обећавајуће због чега им фотеље тресе СДА. А такви су и коментари на друштвеним мрежама...
"А ваш крај 2026 ће бити опоравак Федерације коју сте задужили за десет наредних кољена"
"И ваш крај је близу, ваш гласач написао"
"Немој да се китите туђим перјем"
"ДФ, странка за БиХ и СДА су много боља опција од тројанера"
"С обзиром на ваш састав дражи вам је опоравак мањег ентитета него БиХ"
