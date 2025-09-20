Logo

Тројка опет (и само) о Додику: Најављују опоравак Републике Српске

20.09.2025

16:47

Коментари:

3
Тројка опет (и само) о Додику: Најављују опоравак Републике Српске

Странке Тројке (СДП, НС и НиП) у заједничком саопштењу за јавност поново о Милораду Додику. Крај и почетак седмице у Сарајеву увијек је исти, а једино на чему опстаје уздрмана ФБиХ коалиција је управо СНСД и Милорад Додик.

"Затворен је политички круг Милорада Додика, осуђеног националистичког сецесионисте и кључног реметилачког фактора у политичком, економском и друштвеном простору Босне и Херцеговине. Суочен са снагом државних институција, политичком изолацијом, коначном судском пресудом, престанком мандата предсједника ентитета РС и параноидном личном перспективом, грађанин Додик је у тајности, супротно од јавног бусања у прса, пренио овлаштења на потпредсједника ентитета РС", наводе из Тројке.

Тиме је, додају, започео процес окончања политичке каријере човјека који је своје политичко и јавно д‌јеловање темељио на сталном изазивању конфликата, мржње и нетрпељивости међу људима, атакујући на достојанство и углед људи и читавих народа.

Става су да је коначни резултат Додиковог д‌јеловања дистопијско друштво у које је претворио Републику Српску, којој ће требати године да се врати из понора моралног, политичког и економског ништавила.

"Један од битних фактора који је значајно допринио сада већ извјесном коначном одласку Додика са политичке сцене БиХ јесте стратешка и чврста одлука странака Тројке о трајном прекиду било какве сарадње са СНСД-ом, што је била јасна порука свим судионицима политичких процеса у БиХ и посебно појединим представницима међународне заједнице, да је коначно завршена ера попуштања и политичке реанимације Додика сваки пут када би извршио атак на мир, стабилност, уставни поредак, европске интеграције и економски напредак БиХ", истичу.

Даље наводе како је конзистентан, аргументован и квалитетно презентован став Тројке о разлозима раскида сарадње са Додиком и СНСД-ом резултирао, на међународном нивоу, даљом изолацијом и увођењу санкција Додику и његовим јатацима од стране већег броја моћних западних демократских држава, као и успостављању сарадње са странкама опозиције из ентитета РС, на бх. нивоу, чиме је квалитативно промијењен однос према важним питањима мира, стабилности, ЕУ интеграција и економског развоја.

"Сада је важно да се настави са успостављањем нормалне сарадње на институционалном и људском нивоу како би се што је могуће прије санирале посљедице девастирајуће Додикове политике, како би Босна и Херцеговина, као држава равноправних народа и једнакоправних грађана, кренула путем трајног мира, даље демократизације и прихватања европских вриједности и принципа владавине права", поручују из странака Тројке.

Коментари негативни

Тројкаше планове замијенила је прича искључиво о Милораду Додику. Све најаве о будућности свеле су се на један папир на којем пише само СНСД. Ни анкете нису обећавајуће због чега им фотеље тресе СДА. А такви су и коментари на друштвеним мрежама...

"А ваш крај 2026 ће бити опоравак Федерације коју сте задужили за десет наредних кољена"

"И ваш крај је близу, ваш гласач написао"

"Немој да се китите туђим перјем"

"ДФ, странка за БиХ и СДА су много боља опција од тројанера"

"С обзиром на ваш састав дражи вам је опоравак мањег ентитета него БиХ"

Подијели:

Тагови:

trojka

Нермин Никшић

Елмедин Конаковић

Милорад Додик

saopštenje

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

Република Српска

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

2 д

1
Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз

Република Српска

Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз

1 седм

1
Пендеш: (Тројка) је кренула багерима, ево, нека заврше

БиХ

Пендеш: (Тројка) је кренула багерима, ево, нека заврше

1 седм

0
Кошарац: ''Тројка'' рачуна да ће нападима на институције и предсједника Српске добити политичке поене

Република Српска

Кошарац: ''Тројка'' рачуна да ће нападима на институције и предсједника Српске добити политичке поене

1 седм

0

Више из рубрике

Кошарац: Предсједник Додик је избор и воља грађана Српске!

БиХ

Кошарац: Предсједник Додик је избор и воља грађана Српске!

7 ч

1
Мухамед Хасановић добио печат

БиХ

Мухамед Хасановић добио печат

23 ч

0
Којић: Стални напади у Хрватској и ФБиХ с циљем протјеривања Срба

БиХ

Којић: Стални напади у Хрватској и ФБиХ с циљем протјеривања Срба

1 д

0
Хрватска припрема озбиљније подстицаје за повратак Хрвата у БиХ

БиХ

Хрватска припрема озбиљније подстицаје за повратак Хрвата у БиХ

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Родиле гљиве, откупна цијена достигла рекордне износе

19

52

Ђани и Слађа купили стан на обали мора

19

43

Украдени експериментални лијекови за рак вриједни 800.000 евра

19

27

Због убрзаног топљења глечера на Аљасци настало ново острво

19

24

Нови случај ризичне вожње у БиХ: Претицао возила пред кривином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner