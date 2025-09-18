Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

Извор:
Предсједавајући Дома народа Никола Шпирић изјавио је да је федерална "тројка" немоћна да потисне СНСД и да ће до општих избора идуће године остати исти распоред на политичкој сцени у БиХ.
Наводећи да је већ отпочета предизборна кампања у БиХ, Шпирић је рекао да се у години до избора ништа неће дешавати, односно да ће остати исти распоред играча и са стране СНСД-а и са позиција Републике Српске.
"Заправо мислим да ће ово вријеме до избора бити вријеме јалових расправа, оптужби и напада, али ми смо на то навикли, немамо право да устукнемо пред таквом политиком. Оно што је очигледно јесте да се БиХ топи у нереалним жељама федералних политичких представника и у њиховој мржњи према Републици Српској", истакао је Шпирић.
"Од конституисања власти након избора 2022. године ништа се није промијенило. Оно што жели федерална `тројка` јесте да покаже да има снагу да потисне легалног и легитимног представника власти из Републике Српске – СНСД, што је била њихова основна задаћа када су ушли у власт", рекао је Шпирић који је члан Главног одбора СНСД-а.
Према његовим ријечима, показало се да је "тројка" не само незрела, недосљедна, него и немоћна да то уради.
"Заправо ми (СНСД) у власти на нивоу БиХ само поштујемо Устав и уставне норме које нам у Дому народа дају право да не дамо легитимитет таквим захтјевима и тај легитимитет док ми сједимо неће добити", поручио је Шпирић у изјави медијима.
Он је указао да није добро што је опозиција из Републике Српске то видјела као своју шансу.
"Ово је вријеме када нам треба српско јединство, не зато да би они бранили политику СНСД-а, него да би били ти који стоје на становишту да је стабилност Републике Српске много потребнија од унутарстраначке борбе за власт", нагласио је Шпирић, констатујући да су идуће године општи избори у БиХ и да ће се тада видјети шта грађани, односно шта српски народ мисли о томе.
Када су у питању представници федералне власти, прије свега Бошњаци и политичко Сарајево, Шпирић подсјећа да СДА која је имала већину делегата у Дому народа није имала снаге да се одупре међународном притиску и да је дозволила да појединац у име Бошњака – Кемал Адемовић - буде члан Колегијума овог дома.
"Сада они покушавају да помогну `тројки` да се, са једне стране бори против Републике Српске како би обезбиједили јединствену визуру, јер мисле да Српске треба да буде што мање од онога како је дефинисао Дејтонски споразум, а са друге стране желе да покажу како је `тројка` недосљедна, немоћна", рекао је Шпирић.
Када су у питању захтјеви за његову смјену, Шпирић је поручио да његова моћ није произилазила из предсједавања Домом народа, него из одлуке Народне скупштине да СНСД има три делегата.
"А у Уставу пише да кворум чине три српска представника, три хрватска и три бошњачка", рекао је Шпирић, истичући да нема кворума за нереалне захтјеве.
Према његовим ријечима, српски делегати из реда СНСД-а ће и даље чинити све да се ствари иду у складу са оним што буде договор на нивоу БиХ и изван тога неће изаћи.
Наводећи да Адемовић ускоро преузима предсједавање, Шпирић је изразио чекивање да ће он чешће заказивати сједнице са тачкама дневног реда о смјенама како би тобоже показао да блокаде долазе из Републике Српске.
"То је директна борба против БиХ. Није добро што то чине, али ми им нећемо сметати у томе", поручио је Шпирић.
